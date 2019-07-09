Путин назвал неизбежным сближение России и Украины

Президент России назвал русских и украинцев одним народом, отметив, что это конкурентное преимущество «при определенных интеграционных процессах»

Владимир Путин (Фото: LaPresse via ZUMA Press / ТАСС)

Сближение России и Украины неизбежно, хотя нынешние власти в Киеве этого и не хотят, заявил президент России Владимир Путин, сообщает «РИА Новости».

«Я считаю, что русские и украинцы — это вообще один народ. По сути это одна нация», — сказал Путин в интервью для нового фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine).

Путин и ранее называл украинцев и русских единым народом. В частности, в 2018 году в ходе прямой линии он сказал, что считает их «практически одним народом», у которого общее будущее.

В новом интервью Путин заявил, что в основе присоединения нынешней территории Украины к России в XVII веке и позднее лежала «религиозная принадлежность». «Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их подтаскивала Польша», — пояснил президент, добавив, что что он ничего не имеет против того, что «со временем идентичность этой части России как-то определилась», так как «люди имеют на это право».