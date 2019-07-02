Путин поручил подумать о новом упрощении приема в гражданство украинцев

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений различным органам власти по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019 года. Министерству внутренних дел, в частности, предписано до 1 августа провести анализ практики предоставления иностранным гражданам в упрощенном порядке гражданства России.

В ходе анализа ведомству поручено оценить целесообразность предоставления гражданам Украины, желающим приобрести гражданство России, «дополнительных преференций», и при необходимости внести соответствующие предложения.

Ответственным за исполнение данного поручения президента назначен министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

24 апреля Путин своим указом упростил процедуру получения гражданства России жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В соответствии с документом в упрощенном порядке российское гражданство предоставляется в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина и претендовать на него могут только те, кто прописан на территории ДНР или ЛНР.