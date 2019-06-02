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Политика ,  
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В Китае пообещали военный ответ на попытки отделить Тайвань
У китайских военных не останется другого выбора, «кроме как сражаться», заявил глава Минобороны страны. Кто именно может попытаться сделать это, Вэй Фэнхэ не уточнил, заметив, что последствия конфликта Китая и США будут ужасными
Вэй Фэнхэ (Фото: Yong Teck Lim / AP)

Китайский министр обороны, генерал Вэй Фэнхэ предупредил, что республиканские военнослужащие предпримут «решительные меры», если кто-либо попытается оспорить претензии Пекина в отношении Тайваня и спорных вод в Южно-Китайском море. Об этом глава ведомства заявил, выступая на ежегодной конференции по безопасности в Сингапуре, передает Associated Press.

Конкретных угроз в адрес США, замечает агентство, он не направил, однако речь Вэй Фэнхэ изобиловала критикой действий Вашингтона. В частности, китайский министр осудил поддержку властями Соединненных Штатов Тайваня и проведение ими так называемых операций «свободы навигации» на стратегических водных путях, в том числе в Тайваньском проливе, который Китай считает своими собственными.

При этом, продолжил Вэй Фэнхэ, если на Китай нападут США, атаковать Пекин не будет. Последствия любого столкновения между Китаем и Соединенными Штатами будут ужасными, предупредил министр, передает Reuters. «Обе стороны понимают, что конфликт или война между ними может привести к катастрофе как для них самих, так и для всего мира», — подчеркнул глава ведомства.

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США заявили о попытке успокоить Китай после звонка Трампа лидеру Тайваня

Однако, «если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, у китайских военных не будет иного выбора, кроме как сражаться любой ценой», заверил Вэй Фэнхэ, добавив, что в таком случае Народно-освободительная армия Китая не «выдаст ни одного дюйма священной земли [своей] страны».

«Любое вмешательство в вопрос о Тайване обречено на провал. <...> США неразделимы, как и Китай», — резюмировал министр.

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Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Тайвань заявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Де-юре республика является китайской провинцией, наделенной особым статусом. Пекин считает ее частью территории Китая. США признают китайскую позицию относительно суверенитета над Тайванем, однако считают статус острова «неурегулированным».

Формально отдельных дипломатических связей у Вашингтона с Тайванем (без участия Китая) нет — этот запрет на республику накладывает статус китайской провинции. Однако у тайваньского правительства есть представительство в столице США и других американских городах. Кроме того, Соединенные Штаты, отмечало ранее AP, имеют «законные обязательства помогать Тайваню сохранять свою способность защищать себя». В конце марта Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16. В апреле стало известно о том, что через Тайваньский пролив прошли два корабля ВМС США.

Помимо этого, в Южно-Китайском море находятся спорные группы островов, на которые, кроме Китая, претендуют Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Китай, Тайвань
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