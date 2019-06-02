В Китае пообещали военный ответ на попытки отделить Тайвань

У китайских военных не останется другого выбора, «кроме как сражаться», заявил глава Минобороны страны. Кто именно может попытаться сделать это, Вэй Фэнхэ не уточнил, заметив, что последствия конфликта Китая и США будут ужасными

Вэй Фэнхэ (Фото: Yong Teck Lim / AP)

Китайский министр обороны, генерал Вэй Фэнхэ предупредил, что республиканские военнослужащие предпримут «решительные меры», если кто-либо попытается оспорить претензии Пекина в отношении Тайваня и спорных вод в Южно-Китайском море. Об этом глава ведомства заявил, выступая на ежегодной конференции по безопасности в Сингапуре, передает Associated Press.

Конкретных угроз в адрес США, замечает агентство, он не направил, однако речь Вэй Фэнхэ изобиловала критикой действий Вашингтона. В частности, китайский министр осудил поддержку властями Соединненных Штатов Тайваня и проведение ими так называемых операций «свободы навигации» на стратегических водных путях, в том числе в Тайваньском проливе, который Китай считает своими собственными.

При этом, продолжил Вэй Фэнхэ, если на Китай нападут США, атаковать Пекин не будет. Последствия любого столкновения между Китаем и Соединенными Штатами будут ужасными, предупредил министр, передает Reuters. «Обе стороны понимают, что конфликт или война между ними может привести к катастрофе как для них самих, так и для всего мира», — подчеркнул глава ведомства.

Однако, «если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, у китайских военных не будет иного выбора, кроме как сражаться любой ценой», заверил Вэй Фэнхэ, добавив, что в таком случае Народно-освободительная армия Китая не «выдаст ни одного дюйма священной земли [своей] страны».