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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Губернатор Калифорнии решил судиться с Трампом из-за ввода войск

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Возвращение Трампа в Белый дом
Калифорния подаст на Трампа в суд, поскольку президент не согласовал ввод нацгвардейцев для подавления протестов в Лос-Анджелесе с местными властями, заявил Ньюсом. Он обвинил президента в усугублении ситуации
Фото: Daniel Cole / Reuters
Фото: Daniel Cole / Reuters

Штат Калифорния подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за решения об отправке 2 тыс. военных Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал пожары и незаконно действовал, чтобы федерализовать Национальную гвардию. Приказ, который он подписал, распространяется не только на Калифорнию. Это позволит ему отправиться в ЛЮБОЙ штат и сделать то же самое. Мы подаем на него в суд», — написал он в X.

В эфире MSNBC Ньюсом пояснил, что судебный иск будет касаться ввода войск Нацгвардии без согласования с ним, поскольку в указе Трампа говорится об этом условии. Калифорнийский губернатор обвинил президента США в усугублении ситуации с беспорядками.

«Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что возглавит Национальную гвардию, — незаконный акт, аморальный поступок, противоречащий Конституции», — подчеркнул Ньюсом, добавив, что «завтра мы собираемся проверить эту теорию в судебном процессе».

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Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются третий день. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили рейд против нелегальных мигрантов, в результате которых в тот день задержали по меньшей мере 44 человека. Жители стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией.

Трамп на второй день протестов объявил о решении отправить для подавления беспорядков 2 тыс. военных Нацгвардии, отметив, что Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс «не могут выполнить свою работу». «Федеральное правительство вмешается и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ И МАРОДЕРОВ так, как ее следует решить!!!» — написал он в Truth Social, исказив фамилию Ньюсома и написав Newscum (scum можно перевести как «подлец, мерзавец, отброс»).

CNN отмечал, что в последний раз федеральные власти задействовали Нацгвардию для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Нацгвардейцы будут временно защищать агентов иммиграционной и таможенной служб, а также госслужащих и федеральную собственность. К вечеру 8 июня в Лос-Анджелес прибыли первые 300 бойцов.

Местные власти раскритиковали решение Трампа. Ньюсом направил официальное письмо с требованием отменить размещение нацгвардейцев главе Пентагона Питу Хегсету. Также он призвал Трампа подать в отставку, поскольку он «сфабриковал кризис», и сравнил его реакцию с поведением «диктатора, а не президента».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Калифорния Лос-Анджелес Национальная гвардия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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