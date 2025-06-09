В Калифорнии вспыхнули протесты после миграционных рейдов. Фоторепортаж
Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Они начались после конфликтов местных жителей с федеральными агентами — иммиграционная и таможенная полиция (Immigration and Customs Enforcement, ICE) после рейда в супермаркете Home Depot произвела более десяти арестов. Жители стали перекрывать улицы, начались столкновения с полицейскими.
Лос-Анджелес — один из «городов-убежищ». Так называют места, в которых местные власти предоставляют убежище нелегальным мигрантам. Около трети населения города — иммигранты.
Город Памаунт в округе Лос-Анджелес, 7 июня
Трамп неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Его администрация осудила «города-убежища», заявив, что они препятствуют соблюдению закона. «Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и вызывают смех во всем мире», — заявил Трамп.
В конце мая Министерство внутренней безопасности США опубликовало список «юрисдикций-убежищ», однако уже в начале июня он пропал с сайта правительства.
Трамп направил в Лос-Анджелес Нацгвардию — сотни бойцов начали прибывать в штат 8 июня. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал шаг президента «намеренным подстрекательством».
В последний раз федеральные власти задействовали Нацгвардию для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, пишет CNN.
Центр Лос-Анджелеса, 8 июня
Для разгона демонстрантов применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
7 июня в Лос-Анджелесе арестовали 29 человек. За воскресенье, 8 июня, сотрудники департамента полиции задержали десять человек, дорожная полиция штата Калифорния — еще 17 человек. Они блокировали шоссе.
В Сан-Франциско (штат Калифорния, также считается «городом-убежищем») протестующие собрались у здания миграционной службы. Мирная акция переросла в беспорядки, в результате арестовали около 60 человек.
Во время протестов пострадали несколько человек, в том числе журналисты.
Так, британский фотограф PA Media (входят Daily Mail, News UK и другие) Ник Стерн получил ранение: резиновая пуля попала ему в бедро, началось кровотечение, его прооперировали.
Кроме того, в корреспондента австралийского телеканала 9news Лорен Томаси выстрелили резиновой пулей, когда она вела репортаж.
Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что в центре города проходит «незаконное собрание», и призвала людей немедленно покинуть этот район.
На плакатах написано: «Полные права иммигрантам». Демонстранты скандируют: «Ни один человек не нелегален», «Освободите всех» и «Остановите депортации».
У многих участников митингов мексиканские флаги.
Город Комптон в округе Лос-Анджелес, 7 июня
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