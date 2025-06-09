В Калифорнии вспыхнули протесты после миграционных рейдов. Фоторепортаж

Город Памаунт в округе Лос-Анджелес, 7 июня

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Его администрация осудила «города-убежища», заявив, что они препятствуют соблюдению закона. «Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и вызывают смех во всем мире», — заявил Трамп.

В конце мая Министерство внутренней безопасности США опубликовало список «юрисдикций-убежищ», однако уже в начале июня он пропал с сайта правительства.