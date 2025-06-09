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В Калифорнии вспыхнули протесты после миграционных рейдов. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе с пятницы продолжаются протесты против массовых задержаний нелегальных мигрантов. Трамп распорядился направить на борьбу с беспорядками Нацгвардию. РБК собрал яркие кадры столкновений
В Калифорнии вспыхнули протесты после миграционных рейдов. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе с пятницы продолжаются протесты против массовых задержаний нелегальных мигрантов. Трамп распорядился направить на борьбу с беспорядками Нацгвардию. РБК собрал яркие кадры столкновений

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мультимедиа США Лос-Анджелес протесты демонстрация мигранты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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