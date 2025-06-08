Калифорния выступила против решения Трампа о вводе войск в штат

В Лос-Анджелесе с 6 июня продолжаются беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Трамп решил направить в город 2 тыс. бойцов Нацгвардии без согласия местных властей. Губернатор Калифорнии назвал это провокацией

Обстановка в Лос-Анджелесе, США, 7 июня 2025 г. (Фото: Daniel Cole / Reuters)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал «намеренным подстрекательством» решение президента США Дональда Трампа направить 2 тыс. бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных высылкой нелегальных мигрантов.

Федеральное правительство направляет войска не потому, что в Лос-Анджелесе не хватает сотрудников правоохранительных органов, «а потому, что они хотят зрелища», написал Ньюсом в X. Эта мера «только усилит напряженность» в штате, предупредил он.

CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что развертывание войск — это чрезмерная реакция, которая может иметь неприятные последствия. В последний раз федеральные власти задействовали Нацгвардию для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, уточняет канал. Они вспыхнули после оправдательного приговора четверым белым полицейским, избившим при задержании чернокожего Родни Кинга, который вел машину, будучи нетрезвым.

Ньюсом также раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета, допустившего отправку в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты. «Министр обороны угрожает развернуть морских пехотинцев на американской земле против ее собственных граждан. Это безумное поведение», — заявил губернатор.

Решение Трампа осудили и правозащитники. Глава Лиги объединенных граждан Латинской Америки Роман Паломарес назвал отправку войск без согласия властей Калифорнии «тактикой, которую ассоциируют с авторитарными режимами, а не с Соединенными Штатами». Председатель Американского союза защиты гражданских свобод Хина Шамси заявила, что администрация президента злоупотребляет властью, «подвергает жителей Лос-Анджелеса опасности и создает правовые и этические риски для военнослужащих».

По словам Трампа, федеральным властям пришлось принять меры, потому что руководство штата и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не смогли остановить протесты. «Федеральное правительство вмешается и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ И МАРОДЕРОВ так, как ее следует решить!!!» — написал он в Truth Social, исказив фамилию Ньюсома и написав Newscum (scum можно перевести как «подлец, мерзавец, отбросы»).

Politico пишет, что Трамп, скорее всего, воспользовался 10-м разделом Кодекса США, который дает президенту право мобилизовать на федеральную службу подразделения Национальной гвардии любого штата.

Беспорядки начались в пятницу, 6 июня, после рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов, в результате которых в тот день задержали по меньшей мере 44 человека. В Парамаунте к югу от Лос-Анджелеса для разгона протестующих применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

The Washington Post сообщала, что власти намерены в течение первого года президентства Трампа депортировать до 1 млн человек. В конце мая Верховный суд разрешил администрации приостановить программу экс-президента Джо Байдена, которая позволила примерно 530 тыс. мигрантов из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и с Кубы жить и работать в США. В начале июня власти запретили въезд гражданам 12 стран, в том числе Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Ирана и Ливии.