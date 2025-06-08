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Политика ,  
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Калифорния выступила против решения Трампа о вводе войск в штат

В Лос-Анджелесе с 6 июня продолжаются беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Трамп решил направить в город 2 тыс. бойцов Нацгвардии без согласия местных властей. Губернатор Калифорнии назвал это провокацией
Обстановка в Лос-Анджелесе, США, 7 июня 2025&nbsp;г.
Обстановка в Лос-Анджелесе, США, 7 июня 2025 г. (Фото: Daniel Cole / Reuters)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал «намеренным подстрекательством» решение президента США Дональда Трампа направить 2 тыс. бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных высылкой нелегальных мигрантов.

Федеральное правительство направляет войска не потому, что в Лос-Анджелесе не хватает сотрудников правоохранительных органов, «а потому, что они хотят зрелища», написал Ньюсом в X. Эта мера «только усилит напряженность» в штате, предупредил он.

CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что развертывание войск — это чрезмерная реакция, которая может иметь неприятные последствия. В последний раз федеральные власти задействовали Нацгвардию для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, уточняет канал. Они вспыхнули после оправдательного приговора четверым белым полицейским, избившим при задержании чернокожего Родни Кинга, который вел машину, будучи нетрезвым.

Трамп решил ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес из-за протестов
Политика
Фото:Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ньюсом также раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета, допустившего отправку в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты. «Министр обороны угрожает развернуть морских пехотинцев на американской земле против ее собственных граждан. Это безумное поведение», — заявил губернатор.

Решение Трампа осудили и правозащитники. Глава Лиги объединенных граждан Латинской Америки Роман Паломарес назвал отправку войск без согласия властей Калифорнии «тактикой, которую ассоциируют с авторитарными режимами, а не с Соединенными Штатами». Председатель Американского союза защиты гражданских свобод Хина Шамси заявила, что администрация президента злоупотребляет властью, «подвергает жителей Лос-Анджелеса опасности и создает правовые и этические риски для военнослужащих».

По словам Трампа, федеральным властям пришлось принять меры, потому что руководство штата и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не смогли остановить протесты. «Федеральное правительство вмешается и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ И МАРОДЕРОВ так, как ее следует решить!!!» — написал он в Truth Social, исказив фамилию Ньюсома и написав Newscum (scum можно перевести как «подлец, мерзавец, отбросы»).

Politico пишет, что Трамп, скорее всего, воспользовался 10-м разделом Кодекса США, который дает президенту право мобилизовать на федеральную службу подразделения Национальной гвардии любого штата.

Беспорядки начались в пятницу, 6 июня, после рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов, в результате которых в тот день задержали по меньшей мере 44 человека. В Парамаунте к югу от Лос-Анджелеса для разгона протестующих применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

The Washington Post сообщала, что власти намерены в течение первого года президентства Трампа депортировать до 1 млн человек. В конце мая Верховный суд разрешил администрации приостановить программу экс-президента Джо Байдена, которая позволила примерно 530 тыс. мигрантов из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и с Кубы жить и работать в США. В начале июня власти запретили въезд гражданам 12 стран, в том числе Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Ирана и Ливии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Калифорния Лос-Анджелес Дональд Трамп Нацгвардия протесты мигранты нелегальные мигранты
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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