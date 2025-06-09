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Генсек НАТО призвал к «резкому скачку» в обороне НАТО

Генсек НАТО Рютте счел необходимым увеличить расходы на ПВО и ПРО на 400%
Генсек НАТО намерен призвать к «резкому скачку» в коллективной обороне блока. До этого он предлагал «хитрый план», благодаря которому удастся достичь показателя в 5% ВВП, на чем настаивает президент США Дональд Трамп
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

НАТО нужно увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%, считает генсек альянса Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Дело в том, что нам нужен резкий скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что нам необходимо больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что угроза не исчезнет даже после окончания войны на Украине», — уверен Рютте. Генсек должен выступить с речью в Chatham House в Лондоне в преддверии саммита блока, который пройдет 24-25 июня. У него также запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На прошлой неделе Рютте предложил «хитрый план» по наращиванию расходов на оборону. Речь идет об увеличении трат на военные нужды с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Еще 1,5% ВВП предлагается тратить на другие цели, связанные с обороной. Таким образом удастся достичь показателя в 5%, на чем настаивает американский президент Дональд Трамп.

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Марк Рютте

Стармер уже обещал увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% ВВП к 2034 году. На данный момент 22 из 32 натовских стран достигли или превысили текущий целевой показатель в 2%, отмечает AP.

Французский президент Эмманюэль Макрон также призывал увеличить ежегодный военный бюджет до 3–3,5% ВВП по сравнению с текущими примерно 2%. Однако, как писала Financial Times, у Франции один из самых высоких показателей госдолга в ЕС, что может помешать ей нарастить военные расходы.

Еще в январе генсек НАТО говорил, что блоку необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. В то же время, как сообщало AP, страны блока не понимают, зачем им увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП, если Россия, по мнению Трампа, больше не представляет угрозы.

Президент России Владимир Путин утверждал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

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Елена Чернышова
Марк Рютте НАТО военные расходы
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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