Генсек НАТО призвал к «резкому скачку» в обороне НАТО
НАТО нужно увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%, считает генсек альянса Марк Рютте, сообщает Reuters.
«Дело в том, что нам нужен резкий скачок в нашей коллективной обороне. Дело в том, что нам необходимо больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов. Дело в том, что угроза не исчезнет даже после окончания войны на Украине», — уверен Рютте. Генсек должен выступить с речью в Chatham House в Лондоне в преддверии саммита блока, который пройдет 24-25 июня. У него также запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
На прошлой неделе Рютте предложил «хитрый план» по наращиванию расходов на оборону. Речь идет об увеличении трат на военные нужды с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Еще 1,5% ВВП предлагается тратить на другие цели, связанные с обороной. Таким образом удастся достичь показателя в 5%, на чем настаивает американский президент Дональд Трамп.
Стармер уже обещал увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% ВВП к 2034 году. На данный момент 22 из 32 натовских стран достигли или превысили текущий целевой показатель в 2%, отмечает AP.
Французский президент Эмманюэль Макрон также призывал увеличить ежегодный военный бюджет до 3–3,5% ВВП по сравнению с текущими примерно 2%. Однако, как писала Financial Times, у Франции один из самых высоких показателей госдолга в ЕС, что может помешать ей нарастить военные расходы.
Еще в январе генсек НАТО говорил, что блоку необходимо «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. В то же время, как сообщало AP, страны блока не понимают, зачем им увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП, если Россия, по мнению Трампа, больше не представляет угрозы.
Президент России Владимир Путин утверждал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.
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