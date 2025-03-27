Рютте заявил, что НАТО вправе реагировать на требования России
НАТО вправе реагировать на требования, которые Россия выдвигает относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил генсек альянса Марк Рютте.
«[Президент России Владимир] Путин может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право <...> Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Так он ответил на вопрос о выводе контингента НАТО с территорий новых членов альянса в качестве якобы российских условиях прекращения огня на Украине.
Великобритания и Франция намерены направить на Украину европейских миротворцев после прекращения огня. Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон лично пытались убедить Трампа активно поддержать размещение миротворческих сил в случае перемирия.
В Кремле в ответ на вопрос о возможности размещения европейских войск заявили, что страны, предлагающие такой вариант, являются членами НАТО. Там подчеркнули, что этот вопрос остается «очень сложным» и пока не обсуждается.
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