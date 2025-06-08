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Военная операция на Украине ,  
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Генерал Зорин заявил об отправке к границе поездов с телами военных ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Рефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области, 8 июня 2025 года
Рефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области, 8 июня 2025 года (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Тела погибших украинских военных готовятся отправить к границе с Украиной для обмена, сообщил первый замглавы управления информации генштаба Вооруженных сил и член российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

«Еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих», — сказал Зорин.

До этого, утром 8 июня, в район обмена уже была привезена первая партия из 1212 тел. Россия выполняет свои обещания о возвращении Киеву более 6 тыс. тел погибших, найденных в зоне боевых действий, сказал Зорин.

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле 2 июня договорились об обмене телами погибших. Помощник президента России Владимир Мединский, заявил, что Москва в одностороннем порядке готова передать Киеву 6 тыс. тел, глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина сделает то же самое.

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Фото:Дмитрий Радченко / ТАСС

Говоря о том, что Россия доставила первую партию тел, Зорин отметил, что «ни позавчера [6 июня], ни вчера [7 июня] украинская сторона не подтвердила получение этих тел». «Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел», — подчеркнул Зорин.

В Киеве 7 июня сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».

В район обмена прибыли журналисты из Франции, Германии, Нидерландов и других стран. На кадрах видны длинные фуры с рефрижераторами, внутри которых лежат большие белые пакеты.

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Софья Полковникова
тела погибших Украина Россия обмен телами
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