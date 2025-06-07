Минобороны: Украина до сих пор не дала согласия на получение тел военных ВСУ

Минобороны заявило, что Киев еще не дал согласия на получение тел военных

Россия заранее сообщила, что готова на этой неделе начать передачу тел погибших военных, но пока не получила согласия, рассказали в Минобороны, обвинив Украину в затягивании сроков. Киев заявлял, что дата не была согласована

Фото: Минобороны России

Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время «смогут принять необходимые решения» для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших военнослужащих, заявил замминистра обороны Александр Фомин.

Он сообщил, что российская сторона начала готовиться к обмену сразу по возвращении делегации в Москву с переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня. «Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе», — сказал Фомин.

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Однако, по его словам, Москва еще не получила согласие Киева на проведение гуманитарных операций. Россия направила контактную группу на белорусско-украинскую границу «для согласования всех технических вопросов на месте», но украинские представители туда не приехали. «Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам неизвестна», — заявил замминистра.

Россия готова выполнить все договоренности, указал Фомин.

По итогам встречи в Стамбуле 2 июня стороны утвердили обмен всеми тяжелобольными и тяжелоранеными военными, а также солдатами до 25 лет. Кроме того, помощник президента, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины.

В субботу, 7 июня, Мединский сообщил, что Москва приступила к реализации договоренностей, доставила в район обмена 1212 тел украинских солдат, а также передала Киеву список из 640 военнопленных. Однако Киев, по словам советника, неожиданно перенес обмен на неопределенный срок. Координационный штаб Украины в ответ заявил, что конкретная дата возвращения тел не была согласована, и назвал действия России односторонними. Там также добавили, что полученные от Москвы списки на обмен «не соответствуют согласованному подходу». В штабе заявили, что передали российской стороне свои комментарии и ждут шагов от Москвы.

По словам представителя штаба Петра Яценко, подготовка к обмену пленными и телами продолжается, его перенесли на следующую неделю.

Мединский ранее говорил, что Россия готова начать обмен в период с 7 по 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский также допускал, что процесс начнется в эту субботу или воскресенье.