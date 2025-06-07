Минобороны заявило, что Киев еще не дал согласия на получение тел военных
Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время «смогут принять необходимые решения» для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших военнослужащих, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
Он сообщил, что российская сторона начала готовиться к обмену сразу по возвращении делегации в Москву с переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня. «Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе», — сказал Фомин.
Однако, по его словам, Москва еще не получила согласие Киева на проведение гуманитарных операций. Россия направила контактную группу на белорусско-украинскую границу «для согласования всех технических вопросов на месте», но украинские представители туда не приехали. «Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам неизвестна», — заявил замминистра.
Россия готова выполнить все договоренности, указал Фомин.
По итогам встречи в Стамбуле 2 июня стороны утвердили обмен всеми тяжелобольными и тяжелоранеными военными, а также солдатами до 25 лет. Кроме того, помощник президента, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины.
В субботу, 7 июня, Мединский сообщил, что Москва приступила к реализации договоренностей, доставила в район обмена 1212 тел украинских солдат, а также передала Киеву список из 640 военнопленных. Однако Киев, по словам советника, неожиданно перенес обмен на неопределенный срок. Координационный штаб Украины в ответ заявил, что конкретная дата возвращения тел не была согласована, и назвал действия России односторонними. Там также добавили, что полученные от Москвы списки на обмен «не соответствуют согласованному подходу». В штабе заявили, что передали российской стороне свои комментарии и ждут шагов от Москвы.
По словам представителя штаба Петра Яценко, подготовка к обмену пленными и телами продолжается, его перенесли на следующую неделю.
Мединский ранее говорил, что Россия готова начать обмен в период с 7 по 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский также допускал, что процесс начнется в эту субботу или воскресенье.
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