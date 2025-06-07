 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило, что Киев еще не дал согласия на получение тел военных

Минобороны: Украина до сих пор не дала согласия на получение тел военных ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Россия заранее сообщила, что готова на этой неделе начать передачу тел погибших военных, но пока не получила согласия, рассказали в Минобороны, обвинив Украину в затягивании сроков. Киев заявлял, что дата не была согласована
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Россия рассчитывает, что власти Украины в ближайшее время «смогут принять необходимые решения» для возобновления обмена пленными и передачи тел погибших военнослужащих, заявил замминистра обороны Александр Фомин.

Он сообщил, что российская сторона начала готовиться к обмену сразу по возвращении делегации в Москву с переговоров в Стамбуле, которые прошли 2 июня. «Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе», — сказал Фомин.

Минобороны заявило, что Киев еще не дал согласия на получение тел военных
Video

Однако, по его словам, Москва еще не получила согласие Киева на проведение гуманитарных операций. Россия направила контактную группу на белорусско-украинскую границу «для согласования всех технических вопросов на месте», но украинские представители туда не приехали. «Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам неизвестна», — заявил замминистра.

Россия готова выполнить все договоренности, указал Фомин.

Мединский сообщил, что Киев не забрал пленных и тела погибших
Политика

По итогам встречи в Стамбуле 2 июня стороны утвердили обмен всеми тяжелобольными и тяжелоранеными военными, а также солдатами до 25 лет. Кроме того, помощник президента, глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины.

В субботу, 7 июня, Мединский сообщил, что Москва приступила к реализации договоренностей, доставила в район обмена 1212 тел украинских солдат, а также передала Киеву список из 640 военнопленных. Однако Киев, по словам советника, неожиданно перенес обмен на неопределенный срок. Координационный штаб Украины в ответ заявил, что конкретная дата возвращения тел не была согласована, и назвал действия России односторонними. Там также добавили, что полученные от Москвы списки на обмен «не соответствуют согласованному подходу». В штабе заявили, что передали российской стороне свои комментарии и ждут шагов от Москвы.

По словам представителя штаба Петра Яценко, подготовка к обмену пленными и телами продолжается, его перенесли на следующую неделю.

Мединский ранее говорил, что Россия готова начать обмен в период с 7 по 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский также допускал, что процесс начнется в эту субботу или воскресенье.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
обмен военнопленных обмен пленными Минобороны Украина погибшие
Материалы по теме
В Киеве заявили о подготовке к обмену
Политика
Колонна с телами украинских военных прибыла в район обмена
Политика
Захарова анонсировала обмен погибшими в ближайшее время
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Умерла бывший главный режиссер Московского Цирка Никулина Дружинина Общество, 22:48
Из-за пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение Общество, 22:39
Избранный президент Польши выступил против членства Украины в Евросоюзе Политика, 22:31
Пожар на складе в Подмосковье локализовали Общество, 22:27
Медведев связал отказ Киева принять тела с нежеланием платить вдовам Политика, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Житель поселка в Белгородской области получил ранение при атаке дрона Политика, 21:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп пригрозил Маску «серьезными последствиями» за поддержку демократов Политика, 21:37
Киркоров рассказал о своем самочувствии после получения ожога Общество, 21:35
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
На территории горящего в Подмосковье склада обрушилась кровля Общество, 21:18
Пять человек пострадали при наезде автомобиля на людей в Германии Общество, 21:08
У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков Общество, 21:07
Сафонов пропустит матч против Белоруссии после грубой ошибки с Нигерией Спорт, 21:00