 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны Украины назвали число женщин в рядах ВСУ

Минобороны Украины: число женщин в рядах ВСУ превысило 67 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
В ВСУ служат свыше 67 тыс. женщин, из них 19 тыс. — гражданские сотрудницы, заявила замминистра обороны Украины. В 2014 году, по оценкам ведомства, этот показатель составлял почти 50 тыс.
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас служат более 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — гражданские сотрудницы, заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова. Ее интервью опубликовано в YouTube-канале украинского Минобороны.

«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается. Сейчас у нас в ВСУ 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — это гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — сказала она.

По ее словам, росту числа женщин в рядах ВСУ способствовало начало военной операции на Украине, однако они получили право занимать любые должности в армии еще в 2018 году за счет изменения законодательства. В частности, сейчас они могут управлять артиллерией и дронами, отметила Калмыкова.

Согласно данным Минобороны Украины, в октябре 2023 года численность женщин в ВСУ составляла 62 тыс. по сравнению с почти 50 тыс. в 2014-м. Этот показатель Калмыкова называла рекордным в новейшей истории страны.

Депутат Рады заявил, что мобилизация затронет спасателей и пожарных
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram
24 февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение, действие которых в дальнейшем неоднократно продлевалось.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2024 года ужесточил условия мобилизации. В частности, возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, а также отменена категория ограниченно годных. Всех украинских мужчин в возрасте 18–60 лет обязали носить с собой военный билет вне зависимости от их годности к службе и права на отсрочку, а военнообязанных — обновить данные в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата) в течение 60 дней.

В конце 2023 года Зеленский рассказал о просьбе Генштаба и главкома ВСУ дополнительно призвать на службу 450–500 тыс. человек. Он оценил затраты на проведение дополнительной мобилизации в 500 млрд грн (около $13 млрд).

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Украины женщины
Материалы по теме
«Мобилизация» стала словом года на Украине
Общество
В Киеве рассказали, когда начнется демобилизация на Украине
Политика
Депутат Рады заявил, что мобилизация затронет спасателей и пожарных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
На греческом острове нашли тело британского телеведущего Мосли Политика, 14:03
Marca узнала о планах «Реала» купить лучшего игрока чемпионата Германии Спорт, 13:59
Большинство немцев выступили за возвращение обязательного призыва в армию Политика, 13:53
В Херсонской области объявили авиационную опасность Политика, 13:45
Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 Политика, 13:36
Будущий игрок «Реала» Эндрик повторил достижение Пеле в сборной Бразилии Спорт, 13:29
Орбан рассказал, от чего зависит мир на Украине Политика, 13:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минобороны Украины назвали число женщин в рядах ВСУ Политика, 13:09
В Миргороде прогремели взрывы Политика, 13:04
Уроженец Дагестана Имавов победил американца в главном бою турнира UFC Спорт, 12:58
Захарова заявила о «кознях Запада» перед ПМЭФ Политика, 12:55
В Германии решили увеличить число резервистов Политика, 12:52
Гладков рассказал о последствиях атаки на Шебекино Политика, 12:30
Жителей Белгорода во второй раз за день предупредили о ракетной опасности Политика, 12:29