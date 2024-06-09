В Минобороны Украины назвали число женщин в рядах ВСУ

В ВСУ служат свыше 67 тыс. женщин, из них 19 тыс. — гражданские сотрудницы, заявила замминистра обороны Украины. В 2014 году, по оценкам ведомства, этот показатель составлял почти 50 тыс.

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас служат более 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — гражданские сотрудницы, заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова. Ее интервью опубликовано в YouTube-канале украинского Минобороны.

«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается. Сейчас у нас в ВСУ 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — это гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — сказала она.

По ее словам, росту числа женщин в рядах ВСУ способствовало начало военной операции на Украине, однако они получили право занимать любые должности в армии еще в 2018 году за счет изменения законодательства. В частности, сейчас они могут управлять артиллерией и дронами, отметила Калмыкова.

Согласно данным Минобороны Украины, в октябре 2023 года численность женщин в ВСУ составляла 62 тыс. по сравнению с почти 50 тыс. в 2014-м. Этот показатель Калмыкова называла рекордным в новейшей истории страны.

24 февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение, действие которых в дальнейшем неоднократно продлевалось

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля 2024 года ужесточил условия мобилизации. В частности, возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, а также отменена категория ограниченно годных. Всех украинских мужчин в возрасте 18–60 лет обязали носить с собой военный билет вне зависимости от их годности к службе и права на отсрочку, а военнообязанных — обновить данные в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата) в течение 60 дней.

В конце 2023 года Зеленский рассказал о просьбе Генштаба и главкома ВСУ дополнительно призвать на службу 450–500 тыс. человек. Он оценил затраты на проведение дополнительной мобилизации в 500 млрд грн (около $13 млрд).