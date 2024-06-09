Орбан заявил, что Запад хочет победить Россию ради денег

Украина — богатая страна, но она погрязла в долгах, США хотят продолжать ее кредитовать, делая Европу гарантом возврата средств, объяснил Орбан. Также, сказал он, Запад хочет добиться реорганизации баланса сил на Востоке

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Провоенные западные политики стремятся победить Россию с целью обогащения, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Telex.

Как пояснил политик, Украина — богатая страна, но она погрязла в долгах; США при этом дают ей кредит на $40 млрд, а гарантом его возврата делают Европу.

По словам Орбана, можно было бы вернуться во времена президента России Бориса Ельцина, при котором существовали большие экономические возможности, а российская экономика приветствовала западных инвесторов. Но Москва сказала этому «нет» и «отрегулировала свой собственный мир», сказал премьер-министр.

Также Орбан допустил, что на Западе ожидают реорганизации баланса сил на Востоке, которая станет возможна, если Россия проиграет на Украине. По словам премьер-министра, все, от поставщиков оружия Киеву до его кредиторов, видят в этом шансы.

Венгерский политик назвал центрами зла Евросоюз и США и допустил, что если сторонников мира среди западных политиков станет больше, чем сторонников ведения боевых действий, то перемен в конфликте, как минимум прекращения огня, можно будет добиться за 24 часа.

Страны G7 по предложению США изучают возможность выделить Украине кредит на $50 млрд через организацию-посредника, он будет обеспечен прибылью от замороженных российских активов. По данным The Wall Street Journal, будет создана специальная финансовая организация, которую будут кредитовать, а она будет выделять средства для Киева в виде грантов. Полученная от российских активов прибыль будет направлена западным странам в счет погашения кредита.

На Западе заблокированы активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. Большая часть замороженных в ЕС средств находятся в депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).

23 мая президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил ранее, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.