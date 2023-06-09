В Минобороны рассказали об уничтожении 50 единиц бронетехники Украины

Бойцы группировки «Восток» уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины на двух направлениях. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра формирования Олег Чехов.

По его словам, на южнодонецком направлении подразделение при поддержке авиации и артиллеристов нанесли «огневое поражение противнику». В ходе этого было уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей, убиты украинские военные. Средствами систем ПВО сбиты два беспилотника типа «Фурия» и два — «Лелека», отметил Чехов.

На запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП и шесть бронеавтомобилей. Чехов отметил мужество и героизм группировки при выполнении боевых задач.

6 июня Чехов сообщал, что «Восток» пресекла попытку украинских военных перейти в наступление на южнодонецком направлении. Солдаты уничтожили 17 танков ВСУ, несколько БМП и бронеавтомобилей при поддержке артиллерии и авиации. Также российские войска пресекли попытку ВСУ провести разведку боем севернее поселка Никольское, который находится в ДНР.

В ночь на 5 июня Минобороны России заявило о крупномасштабном наступлении Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. По данным ведомства, Киев не достиг целей, наступление было сорвано. В Минобороны Украины сообщили, что армия перешла к наступательным действиям на отдельных направлениях, однако основные бои идут на бахмутском (артемовском) направлении.