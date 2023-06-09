В Житомирской области при падении обломков ракеты погиб один человек, трое пострадали

В Житомирской области при падении обломков ракеты погиб один человек

Ночью во время воздушной тревоги над областью сработали силы ПВО, обломки ракеты упали в городе Звягель, в результате один дом был разрушен, еще 12 повреждены

Фото: Яндекс.Карты

Один человек погиб и трое пострадали при падении обломков ракеты в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в телеграм-канале.

По словам Бунечко, ночью во время воздушной тревоги сработали силы ПВО, обломки ракеты упали в городе Звягель, в результате один дом был разрушен, еще 12 повреждены.

В ночь на 9 июня на Украине вновь объявлялась воздушная тревога. ZN.ua и ТСН, в частности, сообщали о взрывах и работе ПВО в Житомирской, Ровненской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Российские военные с осени 2022 года неоднократно отчитывались об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, включая взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к нему. Минобороны утверждает, что не наносит удары по гражданским объектам.