Депутат Затулин заявил о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации

Москва пока не достигла заявленных целей спецоперации, считает депутат Госдумы Затулин. Некоторые из них, по его мнению, уже «потеряли смысл»

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Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, первоначальный план действий был нереальным, заявил депутат Госдумы из фракции «Единой России», первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?».

«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл...», — говорит он.

«Мы пока не демонстрируем таких победных результатов, которых мы хотели бы сами себе поставить в заслугу. <...> Целый ряд вопросов, которые не были решены — они до сих пор, к сожалению, не решены, когда дело касается перехода на военные рельсы», — подчеркнул депутат.



Он отметил, что включив в состав России Запорожскую и Херсонскую области, «мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили». Обсуждение планирующегося наступления украинской стороны и его провала Затулин называет «вынужденной логикой», а не «логикой победы».

«Когда разговор заходит о логике этой специальной военной операции. Вы же понимаете, что она состояла в том — если я правильно понимаю, я не читал этих планов, — она состояла в том, что достаточно быстро, после нашей силовой акции, украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения. К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе. Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае всем очевидно, что он не состоялся. Значит, сейчас мы должны переходить к другому плану. Он должен быть. И мы по сути к нему переходим явочным порядком», — сказал он.

Политик считает, что нужно продвигаться дальше, сейчас Москва не может позволить себе прекращения огня, к которому призывают страны, предлагающие планы по мирному урегулированию конфликта, поскольку это будет «поражением той затеи, того замысла, который был в самом начале».

«Если уж мы пошли на включение этих территорий в состав субъектов Российской Федерации — ну, это просто будет означать, что мы не выполнили собственного решения. А даже если мы дойдем до границ Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей — этого будет достаточно для нас? Мы можем после этого быть спокойны с оставшейся Украиной? Нет, конечно», — заявил он.

По словам Затулина, некоторые из заявленных целей спецоперации потеряли смысл, в частности нейтралитет Украины, которого невозможно достичь, если государство продолжит существовать. При этом политик считает, что Украина останется существовать, поскольку «сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается — не хватает».

Затулин добавил, что у Москвы есть два пути, первый из которых — «путь сводок Министерства обороны», в которых говорится об уничтожении украинских военных. Депутат считает, что это увеличивает сопротивление на поле боя. «Мы же сами себя убиваем, мы же понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ. Значит, нам нужно предложить другой путь. <...> умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории», — объяснил он.

Президент Владимир Путин, объявляя о вводе войск в соседнюю страну 24 февраля 2022 года, назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Позже он заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

В Кремле говорили, что несмотря на военную помощь западных стран, которую Москва осуждает, Россия добьется своих целей. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце мая.