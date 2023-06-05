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«Ведомости» узнали о начале консультаций в ЕР после высказываний Затулина

«Ведомости»: ЕР начала консультации после высказываний Затулина о «смыслах спецоперации»
Депутат Затулин из фракции «Единой России» 1 июня заявил о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации. По данным источников «Ведомостей», после его высказываний в партии начали консультации
Константин Затулин
Константин Затулин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В «Единой России» (ЕР) начали консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, сообщили «Ведомостям» два источника в партии и собеседник, близкий к администрации президента.

1 июня во время выступления на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» Затулин заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, а первоначальный план действий был нереальным.

По словам собеседника «Ведомостей» в ЕР, сейчас с ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров. Сам Затулин (депутат I, IV, V, VII и VIII созывов) хоть и не является членом партии, но состоит в ее думской фракции. Среди обсуждаемых вариантов действий — лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов, сообщил один из источников.

Еще один источник газеты пояснил, что у единороссов давно накопились вопросы к Затулину по поводу его высказываний. В частности, во время последнего обсуждения законопроекта о гражданстве, который вносил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Затулин выступал со своими поправками к инициативе и критиковал его итоговую версию.

Затулин сказал «Ведомостям», что с ним никто из руководства фракции не связывался по поводу его выступлений на форуме. «За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило», — заверил он.

Выступая на форсайт-форуме 3 июня, Затулин также отмечал, что, включив в состав России Запорожскую и Херсонскую области, «мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили». Обсуждение планирующегося наступления украинской стороны и его провала он назвал «вынужденной логикой», а не «логикой победы».

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«Когда разговор заходит о логике этой специальной военной операции, вы же понимаете, что она состояла в том, если я правильно понимаю, я не читал этих планов, — она состояла в том, что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения. К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе. Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае всем очевидно, что он не состоялся. Значит, сейчас мы должны переходить к другому плану. Он должен быть. И мы по сути к нему переходим явочным порядком», — говорил политик.

По его словам, некоторые из заявленных целей спецоперации потеряли смысл, в частности, нейтралитет Украины, которого невозможно достичь, если государство продолжит существовать. При этом депутат считает, что Украина останется существовать, поскольку «сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, не хватает».

Затулин добавил, что у Москвы есть два пути, первый из которых — «путь сводок Министерства обороны», в которых говорится об уничтожении украинских военных. Депутат считает, что это увеличивает сопротивление на поле боя. «Мы же сами себя убиваем, мы же понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ. Значит, нам нужно предложить другой путь <...> умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории», — объяснял он.

Президент Владимир Путин, объявляя о вводе войск в соседнюю страну 24 февраля 2022 года, назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Позже он заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

В Кремле говорили, что, несмотря на военную помощь западных стран, которую Москва осуждает, Россия добьется своих целей. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце мая. Накануне он заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца, альтернативы этому нет.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Константин Затулин Единая Россия консультации
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