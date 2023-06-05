Затулин заявил о «неправильных выводах» из его слов о целях спецоперации

В «Единой России» рассматривают вариант исключения депутата из фракции из-за слов о целях военной операции, сообщили «Ведомости». «Я сказал то, что считал нужным сказать», — заявил Затулин РБК

Константин Затулин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что его слова о недостигнутых целях военной операции на Украине «выдергивают из контекста» и «цитируют, что нравится», не соблюдая «целостность изложения». Об этом он сказал в разговоре с РБК.

«Я говорил о том, что цели спецоперации в данный момент не достигнуты, и, по-моему, ни у кого не должно быть сомнений, если бы они были достигнуты, то тогда бы война прекратилась», — сказал он.

Парламентарий пояснил, что из его слов начали делать разные выводы, в том числе о якобы необходимости «капитулировать», но он, по его словам, имел в виду необходимость действовать, чтобы добиться целей России.

Затулин, который входит в думскую фракцию «Единая Россия», в начале июня выразил мнение, что Россия не достигла ряда заявленных целей военной операции, в том числе того, что касается нейтрального статуса Украины, ее «денацификации» и «демилитаризации», а также защиты населения ДНР и ЛНР. Депутат считает, что изначально задуманный план был «нереальным», нужно переходить к новому и двигаться дальше.

Высказывания депутата намерены обсудить в «Единой России», рассматривается вариант исключения Затулина из фракции и лишения его поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, писали «Ведомости» со ссылкой на источники в партии и администрации президента.

Затулин сказал РБК, что с ним никто не связывался по поводу его высказываний. «Реакция, которая по этому поводу демонстрируется, и все вот эти слухи навязчивые по поводу того, что надо меня истребить, лишить, выгнать и все прочее, они больше говорят не обо мне, а о тех, кто об этом пишет», — считает он.

Депутат отметил, что в нынешнем созыве Думы стал депутатом в пятый раз и «никто еще не может похвастаться тем», что ради сохранения поста или должности он отказывался от своего мнения. «Такого не было и не будет», — заключил Затулин.