Герасимов обсудил Украину с главой французского генштаба
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов обсудил ситуацию на Украине с главой штаба ВС Франции армейским генералом Тьерри Бюркаром. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram. В ведомстве уточнили, что телефонный разговор состоялся 9 июня по инициативе французской стороны.
Также Герасимов и Бюркар обменялись мнениями по обстановке в регионе Сахеля (регион в Африке, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад).
В начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что роль Парижа в решении кризиса на Украине состоит в посредничестве. Он подчеркнул, что с декабря 2021 года провел в переговорах с президентом России Владимиром Путиным «сто часов».
Лидеры Франции и России участили контакты с конца 2021 года, когда обстановка вокруг Украины начала обостряться, а Россия — требовать гарантий безопасности от США и НАТО. Они также лично встретились в Москве в начале февраля. По данным на конец мая, Макрон чаще всех мировых лидеров вел переговоры с Путиным.
Частое общение президента Франции с президентом России вызывало критику у других европейских лидеров. В начале апреля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что их беседы не помогли предотвратить спецоперацию на Украине. Макрон тогда назвал диалог с Путиным своим долгом.
В середине мая Герасимов впервые с начала военной операции России на Украине поговорил по телефону с главой Генштаба США Марком Милли.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — сообщили в Минобороны России.
Позднее Милли предупредил, что мир становится все более нестабильным, а великие державы — Россия и Китай — планируют изменить глобальный порядок. По его словам, ВС США должны использовать модернизированные стратегии и оружие, чтобы при необходимости победить в глобальном конфликте.