В ЕС призвали проверить происхождение поставляемого Россией зерна

Представитель внешнеполитической службы ЕС заявил, что государства, желающие приобрести на рынке зерно, должны отчетливо понимать, откуда оно прибывает

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Евросоюз призывает все страны мира не покупать у России зерно, вывезенное с территории Украины, необходимо прояснить его происхождение, заявил в ходе брифинга представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, трансляция шла на YouTube-канале Еврокомиссии.

Стано сослался на данные внешнеполитической службы ЕС, согласно которым Россия «пыталась продать партию зерна Египту». По словам чиновника, Египет отказался от этой сделки.

После начала российской военной операции на Украине судоходство в северо-западной части Черного моря было ограничено. За время конфликта в украинских портах скопилось несколько миллионов тонн зерна. В свою очередь, директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для связи с Россией Олег Кобяков приводил данные, согласно которым застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке.

Украина обвиняет Россию в блокировке судов, а ООН призывает Москву позволить судам покинуть порты. В организации полагают, что текущее положение дел усугубляет продовольственный кризис, так как Украина является одним из ключевых экспортеров пшеницы.

Российские власти не раз заявляли, что страна не препятствует выходу судов из портов. В Москве утверждают, что корабли не могут покинуть гавани, так как прибрежные воды заминированы Киевом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не изменит позицию по этому вопросу, и призывал Киев «это понять».

Президент Владимир Путин утверждал, что проблемы с поставками продовольствия вызвали «сбои в работе производственных и логистических цепочек», и предлагал помочь урегулировать кризис, если со страны снимут санкции.