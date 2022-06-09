Песков заявил об отсутствии соглашений по украинскому зерну
Никаких соглашений по поводу продажи украинского зерна Турции или ближневосточным странам достигнуто пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу») комментируя журналистам сообщения о том, что из Мелитополя в сторону Крыма вышел первый состав с украинским зерном для продажи в Турцию или на Ближний Восток.
Песков отметил, что не может подтвердить информацию об отправке зерна, так как не обладает такими сведениями.
О том, что первый поезд с зерном отправился с подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым, 7 июня сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, в направлении Крыма из мелитопольского элеватора были отправлены 11 вагонов зерна, и в ближайшее время могут быть отправлены еще «сотни и тысячи» вагонов.
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