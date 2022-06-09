Песков заявил об отсутствии соглашений по украинскому зерну

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
В Кремле с уважением отнеслись к решению главы ДНР о смене правительства Политика, 13:44
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 13:41
Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера Общество, 13:37
Песков исключил возможность изоляции России Политика, 13:37
Новый президент Туркменистана посетит с первым зарубежным визитом Москву Политика, 13:30
Почти 30% опрошенных Forbes миллиардеров инвестировали в криптовалюты Крипто, 13:29
Курс доллара упал ниже ₽58 впервые с 25 мая Инвестиции, 13:29
Песков заявил об отсутствии соглашений по украинскому зерну Политика, 13:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:26
Где начать с нуля: какие соцсети теперь перспективны для рекламы стартапа Pro, 13:26
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 13:17
Бывший курганский вице-губернатор получил должность в правительстве ЛНР Политика, 13:13
Госпремию по науке присудили за борьбу со смертностью от алкоголизма Общество, 13:12
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 12:52
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил об отсутствии соглашений по украинскому зерну

Об отправке 11 вагонов с зерном для продажи сообщал ранее глава сформированной после входа в Запорожскую область российских сил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Он пообещал дальнейшие поставки
Контейнеры с зерномв Мариуполе
Контейнеры с зерномв Мариуполе (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Никаких соглашений по поводу продажи украинского зерна Турции или ближневосточным странам достигнуто пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу») комментируя журналистам сообщения о том, что из Мелитополя в сторону Крыма вышел первый состав с украинским зерном для продажи в Турцию или на Ближний Восток.

Песков отметил, что не может подтвердить информацию об отправке зерна, так как не обладает такими сведениями.

Лавров заявил о безальтернативности позиции по вывозу зерна с Украины
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

О том, что первый поезд с зерном отправился с подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым, 7 июня сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, в направлении Крыма из мелитопольского элеватора были отправлены 11 вагонов зерна, и в ближайшее время могут быть отправлены еще «сотни и тысячи» вагонов.

Материал дополняется. 

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина зерно поставки переговоры
Материалы по теме
Лавров заявил о безальтернативности позиции по вывозу зерна с Украины
Политика
Лавров и Чавушоглу не решили проблему с вывозом украинского зерна
Политика
Первый поезд с украинским зерном отправился из Запорожья в Крым
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter