Песков заявил об отсутствии соглашений по украинскому зерну

Об отправке 11 вагонов с зерном для продажи сообщал ранее глава сформированной после входа в Запорожскую область российских сил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Он пообещал дальнейшие поставки

Контейнеры с зерномв Мариуполе (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Никаких соглашений по поводу продажи украинского зерна Турции или ближневосточным странам достигнуто пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока точных никаких соглашений не достигнуто. Работа продолжается», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу») комментируя журналистам сообщения о том, что из Мелитополя в сторону Крыма вышел первый состав с украинским зерном для продажи в Турцию или на Ближний Восток.

Песков отметил, что не может подтвердить информацию об отправке зерна, так как не обладает такими сведениями.

О том, что первый поезд с зерном отправился с подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым, 7 июня сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, в направлении Крыма из мелитопольского элеватора были отправлены 11 вагонов зерна, и в ближайшее время могут быть отправлены еще «сотни и тысячи» вагонов.

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