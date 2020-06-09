В Австрии экс-офицера приговорили к трем годам за шпионаж в пользу России

Отставной полковник австрийской армии, который, как полагают следователи, 25 лет передавал информацию ГРУ, получил три года заключения

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В суде Зальцбурга вынесли приговор полковнику австрийской армии в отставке, обвиненному в шпионаже в пользу России. Его приговорили к трем годам заключения, передает Krone.

Согласно версии обвинения, полковник 25 лет предоставлял секретную информацию российской разведке. С целью получения информации он использовал «шпионское оборудование». В обмен с российской стороны он получил в общей сложности €220 тыс.

Защита осужденного настаивала на том, что речь шла не о шпионской деятельности, а о «дружеских контактах», в рамках которых военный передавал общедоступную информацию.

Отставного полковника ВС Австрии задержали в ноябре 2018 года. Его заподозрили в разведдеятельности в пользу России с 1990-х годов. Издание Die Presse утверждало, что полковник, которому на момент задержания было 70 лет, был завербован еще в 1988 году. В числе информации, которую он передавал в Москву, были данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также сообщения о ситуации с мигрантами. С российским куратором, как утверждала пресс-служба Минобороны Австрии, он встречался каждые две недели. После получения задания он передавал информацию посредством спутниковой связи или зашифрованными письмами. С момента задержания ему несколько раз продлевали арест.

Занимавшая пост главы МИД Австрии Карин Кнайсль после появления информации о шпионе отменила запланированный визит в Россию, а канцлер Себастьян Курц назвал подобную деятельность недопустимой.