Путин поддержал переизбрание главы Ростовской области на третий срок

Путин указал на положительную динамику в развитии региона и отметил, что это результат работы Голубева, его команды и жителей области. Василий Голубев стал губернатором области в 2010 году, а затем был переизбран в 2015 году

Василий Голубев и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

У губернатора Ростовской области Василия Голубева есть все основания на переизбрание на новый срок. Об этом президент Владимир Путин заявил встречи с ним. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел попросить сегодня вас поддержать мое намерение выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Ростовской области на очередной срок. Если земляки окажут доверие, я приложу все усилия, чтобы его оправдать», — сказал Голубев.

Президент отметил, что в Ростовской области растет промышленное производство, «причем хорошими темпами», увеличивается валовый региональный продукт. «Долговая нагрузка на бюджет вполне приемлемая, уровень финансовой обеспеченности, уровень безработицы достаточно приемлемый, более того, за первые месяцы этого года он даже снизился, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией», — заметил Путин. Он добавил, что есть хорошие инвестиционные проекты, а доля аварийного жилищного фонда ниже среднероссийского показателя.

«Все это говорит о том, что динамика, в целом, положительная. Результат, конечно, всей вашей команды, всех жителей Ростовской области. Вы возглавляете эту команду. Разумеется, это и ваш тоже результат. Поэтому, я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов.», — сказал президент.