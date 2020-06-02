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Путин поддержал губернатора Тамбовской области в выдвижении на новый срок

Владимир Путин во время рабочей встречи с Александром Никитиным
Владимир Путин во время рабочей встречи с Александром Никитиным (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Тамбовской области Александра Никитина на новый срок. Об этом глава государства сообщил в ходе видеоконференции с Никитиным, передает «РИА Новости».

По словам Путина, в области есть положительная тенденция социально-экономического развития, а по некоторым позициям регион опережает средние показатели по России. «Безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание», — сказал президент губернатору.

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Путин отметил, что Никитин должен доказать жителям Тамбовской области, что его шаги — верные, эффективные и просчитанные, а граждане сами сделают выбор при голосовании в сентябре. Глава государства пожелал губернатору удачи.

Александр Никитин родился в Мичуринске 26 апреля 1976 года. Он является доктором экономических наук, профессором. В 2011 году он стал депутатом Тамбовской областной думы, а в 2015 году его избрали главой администрации Тамбовской области.

В конце мая Путин поддержал выдвижение губернатора Смоленской области Алексея Островского на новый срок. Президент отметил, что глава региона относится к своему делу очень ответственно и работает успешно. Поддержкой Путина также заручился губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Теги: Владимир Путин, Тамбовская область, губернатор
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