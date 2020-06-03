Путин поддержал решение губернатора ХМАО идти на новый срок

Президент отметил, что показатели, достигнутые ХМАО во время губернаторства Натальи Комаровой, дают той основания претендовать на переизбрание

Владимир Путин и Наталья Комарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин одобрительно отреагировал на просьбу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой поддержать ее кандидатуру при выборах новый срок.

«Если вы поддержите меня, то я начну консультации с политическими партиями, имеющими право вносить кандидатуру на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры)», — сказала Комарова во время прошедшей в режиме видеконференции встречи с Путиным (трансляцию вел телеканал «Россия-24»).

«Регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют <...>, все основные параметры в положительных зонах», — ответил Путин, указав на грамотную бюджетную политику властей ХМАО и увеличение численности населения региона, в том числе и за счет естественного прироста. «Все это в целом дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могут пожелать только вам успехов», — добавил президент.

В феврале 2010 года кандидатуру Комаровой для избрания губернатором ХМАО предложил местной Думе занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев. После этого депутаты — согласно Уставу ХМАО глава регионы избирается местным парламентом — приняли решение о ее избрании. В феврале 2015 года Комарова была назначена врио главы ХМАО указом Путина и в сентябре переизбрана.