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Путин поддержал решение губернатора ХМАО идти на новый срок

Президент отметил, что показатели, достигнутые ХМАО во время губернаторства Натальи Комаровой, дают той основания претендовать на переизбрание
Владимир Путин и Наталья Комарова
Владимир Путин и Наталья Комарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин одобрительно отреагировал на просьбу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой поддержать ее кандидатуру при выборах новый срок.

«Если вы поддержите меня, то я начну консультации с политическими партиями, имеющими право вносить кандидатуру на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры)», — сказала Комарова во время прошедшей в режиме видеконференции встречи с Путиным (трансляцию вел телеканал «Россия-24»).

«Регион под вашим руководством развивается очень успешно, показатели впечатляют <...>, все основные параметры в положительных зонах», — ответил Путин, указав на грамотную бюджетную политику властей ХМАО и увеличение численности населения региона, в том числе и за счет естественного прироста. «Все это в целом дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могут пожелать только вам успехов», — добавил президент.

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Фото: РБК

В феврале 2010 года кандидатуру Комаровой для избрания губернатором ХМАО предложил местной Думе занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев. После этого депутаты — согласно Уставу ХМАО глава регионы избирается местным парламентом — приняли решение о ее избрании. В феврале 2015 года Комарова была назначена врио главы ХМАО указом Путина и в сентябре переизбрана.

Согласно Уставу ХМАО, губернатор региона «избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд». Однако из-за изменения законодательства после ее первого избрания, Комарова де-юре считается занимающей свой пост впервые.

«Изменилось федеральное законодательство в части работы губернаторов. Теперь считаются два полных срока — у Натальи Владимировны по этой причине полный первый срок считается с последних выборов. Так что да, у нее есть в запасе еще один [срок]», — заявил в 2017 году Ura.ru вице-спикер Думы ХМАО Александр Сальников.

Из восемнадцати глав регионов, в которых в этом году предстоят прямые выборы губернаторов, к настоящему моменту в отставку отправлены девять и назначены новые врио. Также назначен новый врио губернатора Ненецкого автономного округа -- там главу региона избирает заксобрание. Всего, начиная с 2017 года, были заменены главы более чем 50 регионов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин
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