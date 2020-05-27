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Политика ,  
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Путин поддержал выдвижение смоленского губернатора на новый срок

Алексей Островский, возглавляющий регион уже восемь лет, получил поддержку президента для выдвижения на новый срок. Выборы должны пройти в сентябре
Алексей Островский
Алексей Островский (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Президент Владимир Путин на онлайн-встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его на новых выборах главы региона.

«В целом, конечно, я это вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно, вижу, как вы работаете. В целом, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, успешно. Поэтому, безусловно, я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру», — сказал президент.

Путин отметил, что в работе региональных властей есть и недочеты, касающиеся экономического развития области. В их числе президент указал на то, что, несмотря на неплохие успехи в сфере сельского хозяйства, эффективно обрабатывается только 30% пахотных земель. Региональный продукт в области ниже среднероссийского. «То же самое касается промышленного производства, хотя обрабатывающий сектор промышленности Смоленской области, по сути дела, является ведущим. Темпы его роста пока оставляют желать лучшего», — заметил Путин. Кроме того, глава государства обратил внимание на снижение темпов строительства в регионе.

«Обращаю внимание на то, что мною только что было сказано. Вы это и сами прекрасно понимаете», — заключил Путин.

Пост губернатора Смоленской области Островский занимает восемь лет — с апреля 2012 года. Его очередной срок полномочий истекает в сентябре. До прихода на пост главы региона, с 2003 года, он был депутатом Госдумы.

Летом прошлого года политологи «Минченко консалтинг» включили Островского в красную зону рейтинга губернаторов, указывая на высокие шансы его ротации. Власти Смоленской области не согласились с рейтингом. «В своей работе губернатор Алексей Островский считает определяющим прежде всего доверие со стороны смолян и президента России. Именно эти «рейтинги», по мнению главы региона, являются ключевыми в оценке его деятельности как высшего должностного лица субъекта Федерации», — заявили в пресс-службе губернатора.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Смоленская область
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