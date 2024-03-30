Посол объяснил размещение российских пограничников на границе Армении

Сергей Копыркин (Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости)

Наблюдательные посты российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол России Сергей Копыркин в интервью 24News.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в 2020 году», — сказал Копыркин. Он добавил, что армянская сторона «так и не решилась легализовать размещение российских наблюдательных постов».

Копыркин подчеркнул, что на пограничников России в Армении

«были потрачены довольно большие деньги из российского государственного бюджета». Комментируя высказывание спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что Россия допустила нападение Азербайджана на Армению, посол заявил, что Россия «не допустила катастрофы», когда ситуация была достаточно тяжелой.

«Я не говорю, что Россию нельзя критиковать. Мы говорим армянской стороне, давайте в атмосфере доверия обсудим, какие шаги мы можем предпринять в отношении той же ОДКБ [Организации Договора о коллективной безопасности], чтобы Армения чувствовала себя более защищенной», — добавил дипломат.

В феврале Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в ОДКБ. Премьер предупредил, что Ереван покинет организацию, если ОДКБ не прояснит свое отношение к конфликту Армении и Азербайджана. Он обвинил структуру в бездействии на фоне территориальных споров двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в середине марта заявила, что Россия много раз приходила на помощь Армении и предпринимала усилия для прекращения военных действий. По ее словам, Москва прошла «проверку на прочность» в отношениях с Ереваном.