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Политика ,  
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Посол объяснил размещение российских пограничников на границе Армении

Посол: пограничников России разместили на границе Армении по просьбе Пашиняна
Сергей Копыркин
Сергей Копыркин (Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости)

Наблюдательные посты российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол России Сергей Копыркин в интервью 24News.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в 2020 году», — сказал Копыркин. Он добавил, что армянская сторона «так и не решилась легализовать размещение российских наблюдательных постов».

Копыркин подчеркнул, что на пограничников России в Армении
«были потрачены довольно большие деньги из российского государственного бюджета». Комментируя высказывание спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что Россия допустила нападение Азербайджана на Армению, посол заявил, что Россия «не допустила катастрофы», когда ситуация была достаточно тяжелой.

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Сергей Копыркин

«Я не говорю, что Россию нельзя критиковать. Мы говорим армянской стороне, давайте в атмосфере доверия обсудим, какие шаги мы можем предпринять в отношении той же ОДКБ [Организации Договора о коллективной безопасности], чтобы Армения чувствовала себя более защищенной», — добавил дипломат.

В феврале Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в ОДКБ. Премьер предупредил, что Ереван покинет организацию, если ОДКБ не прояснит свое отношение к конфликту Армении и Азербайджана. Он обвинил структуру в бездействии на фоне территориальных споров двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в середине марта заявила, что Россия много раз приходила на помощь Армении и предпринимала усилия для прекращения военных действий. По ее словам, Москва прошла «проверку на прочность» в отношениях с Ереваном.

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Армения Азербайджан пограничники посол Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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