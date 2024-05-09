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Военная операция на Украине ,  
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Кэмерон призовет Запад извлечь уроки из конфликта России и Украины

Глава МИД Британии Кэмерон призовет Запад извлечь уроки из конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Британии призовет союзников «занять более жесткую позицию», чтобы сдержать «авторитарных противников», и заявит о шансе Лондона ослабить влияние Москвы в Центральной Азии
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Западные страны «не усвоили урок» из военного конфликта России и Украины и должны понять, что колебания с их стороны «подстегнут авторитарных противников», считает глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как пишет The Guardian, об этом Кэмерон скажет во время выступления в парламенте 9 мая. Министр призовет Запад «занять более жесткую позицию для более жесткого мира»; по его мнению, действия России на Украине показывают, что если реагировать недостаточно активно и «слишком поздно», это «только подстегивает агрессора».

«Я вижу слишком много примеров, когда этот урок не был усвоен», — приводит газета выдержки из речи Кэмерона. В частности, министр укажет на нападения хуситов на суда в Красном море. По словам главы МИДа, хотя действия боевиков критиковали многие государства, только США и Великобритания «смогли сделать шаг вперед и нанести ответный удар».

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Дэвид&nbsp;Кэмерон

В декабре 2023 года Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию для проведения операции «Страж процветания», а в январе и феврале союзники нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. К коалиции присоединились ряд стран, но они не предпринимают столь активных наступательных действий, пишет Guardian.Страны ЕС сформировали отдельный альянс для защиты коммерческого судоходства от нападений хуситов, который не имеет мандата на нанесение ударов по объектам на территории Йемена.

В своей речи Кэмерон призовет всех союзников по НАТО нарастить военные расходы, чтобы к июльскому саммиту в Вашингтоне достичь целевого показателя 2% ВВП, и упрекнет некоторые страны Европы в нежелании инвестировать в оборону, «даже когда на континенте бушует война». Среди государств, которые не достигли минимального уровня военных расходов, есть Испания, Бельгия и Канада.

Министр также заявит о возможности Великобритании ослабить влияние России в Центральной Азии за счет укрепления двусторонних отношений со странами региона, которые «рассматривают деструктивную, реакционную политику как угрозу своей безопасности и процветанию». В марте глава МИДа посетил Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

Как отмечает Guardian, критики Кэмерона считают, что он выступает с громкими заявлениями, «чтобы создать видимость рискового министра», но они расходятся с тем, что политик делает на самом деле.

Одно из последних резонансных заявлений Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по территории России вызвало осуждение в Кремле. «Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, который потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время британский министр выступил против отправки западных войск на Украину из-за риска обострения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дэвид Кэмерон Великобритания Запад НАТО
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