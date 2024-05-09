Парад Победы 9 мая впервые в истории прошел под снегопадом. Видео

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Военный парад на Красной площади в Москве впервые в истории прошел под снегопадом. Снег пошел в момент выноса флага России и Знамени Победы и периодически возобновлялся во время прохождения колонн по площади.

Снег в столице идет уже третий день, с 7 мая. До конца дня 9 мая прогнозируется сильный ветер с порывами 15–18 м/с. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова допустила, что 9 мая в 2024 году в столице может оказаться самым холодным с 1945 года.

При этом, несмотря на погоду, авиация смогла принять участие в параде — авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на шести штурмовиках Су-25 пролетели над столицей, окрасив небо в цвета российского флага.