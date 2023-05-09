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Генсек ООН не увидел возможности для немедленного мира на Украине

Генсек ООН Гутерриш: я уже не вижу никакой возможности для немедленного мира на Украине
Гутерриш заявил, что ООН прилагает максимум усилий для достижения мира на Украине, однако в настоящий момент это невозможно, поскольку «обе стороны убеждены, что они могут победить»
Фото: Jason Szenes / EPA / ТАСС
Фото: Jason Szenes / EPA / ТАСС

Несмотря на все действия, которые предпринимает ООН для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, реальные мирные договоренности в настоящий момент невозможны. Об этом в интервью El Pais заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире в настоящее время невозможны. Обе стороны убеждены, что они могут победить.<...> В этот момент я уже не вижу никакой возможности для немедленного достижения — мы не говорим о будущем — глобального прекращения огня, мирных переговоров», — заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что ООН прилагает максимум усилий для достижения мира на Украине и поддерживает диалог со сторонами конфликта. Так, генсек напомнил о роли организации в зерновой сделке и сообщил, что в настоящее время идет подготовка к новому раунду переговоров между ООН, Турцией, Россией и Украиной. «Мы делаем все возможное, чтобы лучше реагировать на российские проблемы. Это правда, что экспорт продовольствия и удобрений не под санкциями, но косвенные препятствия остаются, и мы пытаемся их устранить», — отметил он.

С начала российской спецоперации Гутерриш неоднократно созванивался с лидерами России и Украины, призывая их немедленно возобновить мирные переговоры. В марте он прибыл в Киев, где встретился с главой государства Владимиром Зеленским, обсудил вопросы мира и продления зерновой инициативы.

Власти России заявляли, что не отказываются от переговоров и Москва к ним готова. «Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — говорил в прошлом декабре президент Владимир Путин. Он подчеркивал, что все конфликтующие стороны рано или поздно договариваются, а Россия стремится «закончить эту войну».

Киев считает единственным путем урегулирования вывод российских войск, однако Москва отвергает это требование и призывает учитывать появление в составе России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Генсек ООН не увидел возможности для немедленного мира на Украине
Генсек ООН не увидел возможности для немедленного мира на Украине

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Антониу Гутерриш перемирие Военная операция на Украине ООН
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