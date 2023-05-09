В Шотландии обвинили власти в «предательстве» беженцев с Украины

Шотландия приняла 23 тыс. украинских беженцев, но около трети из них до сих пор находятся во временном жилье, в частности — на борту пассажирских лайнеров, не приспособленных для длительного проживания

Круизный лайнер Victoria с украинскими беженцами, пришвартованный в шотландском порту Лейт (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Более 7,5 тыс. прибывших в Шотландию украинских беженцев до сих пор находятся во временном жилье, ожидая перемещения в постоянный дом, это вызывает «прискорбное разочарование», заявил шотландский теневой министр жилья и социальной справедливости Майлз Бриггс, пишет Scottish Daily Express.

«Тот факт, что так много тысяч украинских беженцев все еще скрываются во временных пунктах размещения более чем через год после того, как первый из них прибыл в Шотландию, неприемлем. Это являет собой шокирующее предательство со стороны правительства [правящей партии Шотландии] SNP, которое слишком много обещает и недостаточно выполняет», — сказал Бриггс.

Всего в Шотландии 23 тыс. беженцев из Украины. Их разместили в том числе на двух пассажирских лайнерах и гостиничных номерах, корабли расположены в изолированных доках и большинство помещений на них не имеют окон, и находящимся на них людям не сообщают, как долго им придется находиться на лайнерах, что создает дополнительный стресс и неуверенность, указывали в Британском Красном Кресте.

«Правительство Шотландии оказало жизненно важную помощь людям, спасающимся от конфликта на Украине. Теперь оно должно помогать украинцам найти безопасное, подходящее и доступное жилье в Шотландии, где они смогут начать строить свою жизнь заново», — призвали в организации.

По данным ООН, с начала Россией военной операции, за границы Украины выехали более 21,2 млн человек, 21,5 млн затем вернулись обратно. Больше всего беженцев приняли в Польше, России, Германии, Чехии и Венгрии. Еврокомиссия предупреждала, что оставшиеся в Европе украинцы еще не скоро смогут вернуться: «Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны».