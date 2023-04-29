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Bloomberg сообщил о проблемах беженцев с Украины в Румынии

Bloomberg: у беженцев с Украины возникли проблемы в Румынии из-за нехватки финансирования
Польша, Чехия и Румыния сокращают финансовую помощь тем украинским беженцам, которые могут работать. Агентство отмечает, что многие из них не смогут самостоятельно оплатить аренду жилья в столицах европейских государств
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Страны Восточной Европы сокращают экономическую помощь беженцам с Украины и стремятся стимулировать их работоспособную часть к трудоустройству; власти Румынии утвердили план сокращения выплат украинцам почти наполовину, он затронет 99 тыс. человек, пишет Bloomberg.

В правительстве подчеркнули, что Бухарест направил на помощь украинским беженцам уже сотни миллионов евро с первого дня полномасштабных боев и продолжит эту политику. Вместе с тем власти Румынии в условиях ограниченности ресурсов «прилагают все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан, румын и иностранцев», сказал представитель кабинета министров Дэн Карбунару.

При этом еще четыре месяца назад Румыния прекратила выплаты беженцам для оплаты жилья, тогда власти объяснили, что к тому времени потратили €550 млн на эти цели. Bloomberg отмечает, что арендная плата в румынской столице достигает $400–500 в месяц, из-за чего многим беженцам будет непросто ее оплачивать.

Одна из украинских беженок, 55-летняя Розана Танислава, поделилась с журналистами ощущением, что они «становятся обузой» для местного правительства. «Так что это всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — добавила она.

Похожая ситуация сложилась в других восточноевропейских странах. Польша поэтапно отменила для трудоспособных украинцев, которые могут работать, субсидию на съем жилья в размере $10 на человека в день, а также оплату общественного транспорта. Но выплаты на содержание детей, бесплатное обучение и медицинское обслуживание сохранены.

Чехия потратила порядка $1,1 млрд на содержание полумиллиона принятых украинских беженцев, власти планируют переложить оплату жилья на самих украинцев, сократив к концу года субсидии для трудоспособных приезжих.

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По данным ООН, после начала военной операции России за границы Украины выехали более 20,9 млн ее жителей. Больше всего человек оказались в Польше, Румынии, Германии, России и Венгрии. Более 12,2 млн украинцев вернулись обратно. Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго: «Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны».

Bloomberg сообщил о проблемах беженцев с Украины в Румынии
Bloomberg сообщил о проблемах беженцев с Украины в Румынии

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Беженцы с Украины Румыния Евросоюз сокращение финансирования Чехия Польша
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