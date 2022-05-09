Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
ООН и МККК сообщили об эвакуации более 170 мирных жителей из Мариуполя Политика, 01:18
Глава Красноярского края назвал число понесших ущерб от пожаров Общество, 01:04
Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России Политика, 00:53
Канадский премьер Трюдо уточнил детали новых санкций против России Политика, 00:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:18
Минобороны заявило о минировании мостов в Славянске украинскими силами Политика, 00:13
Зеленский заявил о невозможности разблокировать Мариуполь военным путем Политика, 00:05
Действующий президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах Политика, 08 мая, 23:31
Первые данные ЦИК Южной Осетии показали лидерство оппозиционера Гаглоева Политика, 08 мая, 23:29
Депутаты Госдумы сообщили о блокировке их Google- и YouTube-аккаунтов Политика, 08 мая, 23:18
Шольц пообещал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине Политика, 08 мая, 23:10
Киев назвал ошибкой запрет флага Украины в Берлине 9 мая Политика, 08 мая, 23:07
Певица Монеточка объяснила отъезд из России Общество, 08 мая, 23:03
Лучшие моменты поединка между непобежденным Биволом и Альваресом Спорт, 08 мая, 23:00
Война санкций ,  
0 

Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России

Британия введет новые санкции в отношении России, в частности, установит повышенные пошлины на импорт российских платины и палладия, говорится в сообщении правительства страны.

Новые тарифы будут выше на 35%, они затронут российский импорт в сумме на £1,4 млрд (около $1,7 млрд). Кроме платины и палладия повышенными пошлинами будет облагаться в том числе импорт химикатов.

«Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в отношении экспорта изделий из платины и палладия», — пояснили в правительстве.

Кроме того, Лондон вводит экспортные ограничения. Под запрет на экспорт в Россию попадут британские товары на сумму более £250 млн. Санкции затронут те товары, от поставок которых Россия наиболее зависима, включая химикаты, пластмассу, резину и машинное оборудование, пояснили в правительстве.

Новые торговые санкции затронут также Белоруссию, суммарно (вместе с российским) под них подпадет торговый оборот на £1,7 млрд (около $2,1 млрд). После ввода новых санкций под британские экспортно-импортные ограничения, установленные из-за военной операции на Украине, в общей сложности будут подпадать товары на сумму более £4 млрд (около $4,9 млрд).

Материал дополняется

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Великобритания санкции против России таможенные пошлины
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter