Британия объявила о новых ограничениях на импорт из России

Британия введет новые санкции в отношении России, в частности, установит повышенные пошлины на импорт российских платины и палладия, говорится в сообщении правительства страны.

Новые тарифы будут выше на 35%, они затронут российский импорт в сумме на £1,4 млрд (около $1,7 млрд). Кроме платины и палладия повышенными пошлинами будет облагаться в том числе импорт химикатов.

«Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия и сильно зависит от Великобритании в отношении экспорта изделий из платины и палладия», — пояснили в правительстве.

Кроме того, Лондон вводит экспортные ограничения. Под запрет на экспорт в Россию попадут британские товары на сумму более £250 млн. Санкции затронут те товары, от поставок которых Россия наиболее зависима, включая химикаты, пластмассу, резину и машинное оборудование, пояснили в правительстве.

Новые торговые санкции затронут также Белоруссию, суммарно (вместе с российским) под них подпадет торговый оборот на £1,7 млрд (около $2,1 млрд). После ввода новых санкций под британские экспортно-импортные ограничения, установленные из-за военной операции на Украине, в общей сложности будут подпадать товары на сумму более £4 млрд (около $4,9 млрд).

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