Британия ввела новые ограничения на экспорт в Россию

Запрещена продажа России товаров, которые могут быть использованы против народа Украины, сообщило Министерство международной торговли. Кроме того, Лондон решил отменить пошлины на ввоз товаров из Украины

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Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против украинского народа, говорится в сообщении Министерства международной торговли.

Под ограничения может попасть, например, «оборудование для перехвата и мониторинга», говорится в сообщении, однако более конкретных данных в министерстве не привели.

«Это закроет все существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары у Великобритании», — говорится в релизе ведомства.

Помимо этого, Лондон принял решение обнулить все пошлины и квоты на ввоз товаров из Украины. «Сегодняшнее решение было принято после прямого запроса правительства президента [Украины Владимира] Зеленского о либерализации тарифов и поддержке украинской экономики. Отмена тарифов на основные товары украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они больше всего в этом нуждаются», — пояснили в министерстве.

После начала военной операции России на Украине Великобритания ввела целый ряд торговых мер, ограничив как импорт из России, так и экспорт своих товаров в страну. Так, Лондон запретил поставки России авиационной и космической продукции и технологий, а компаниям теперь запрещено страховать соответствующие риски. Был также введен экспорт высокотехнологичных товаров, например, микроэлектроники, морского и навигационного оборудования, квантовых технологий, предметов роскоши.

На свою территорию Британия запретила ввозить из России сталь и железо, серебро, изделия из древесины, икру. Был также повышены пошлины на ввоз ряда товаров, в том числе водки.