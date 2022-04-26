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Политика ,  
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Британия отменила все пошлины на импорт с Украины

Великобритания отменила пошлины на все товары из Украины. Все квоты будут отменены по соглашению о свободной торговле, что «обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту». Об этом говорится в заявлении британского правительства, которое опубликовано на официальном сайте.

«Отмена тарифов на ключевые товары украинского экспорта, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу поможет украинскому бизнесу, когда они больше всего в этом нуждаются», — говорится в документе.

Британия ввела новые ограничения на экспорт в Россию
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

При этом ранее Британия запретила экспорт в Россию продукции, которая может быть использована против Украины. Под ограничения может попасть, например, «оборудование для перехвата и мониторинга», говорится в сообщении, однако более конкретных данных в министерстве не приводится.

В начале апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен предоставить Украине вооружения на £100 млн, включая многоцелевые ракеты Starstreak. На следующий день, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джонсон сообщил о дополнительной поставке 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. До этого Британия передала Киеву более 4 тыс. переносных противотанковых комплексов Javelin и NLAW.

В Кремле, говоря о поставках вооружений на Украину, заявляли, что они не помешают России достичь целей военной операции. Тем не менее Москва тогда разослала вооружающим Киев странам ноту.

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Теги
Великобритания Военная операция на Украине пошлины
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