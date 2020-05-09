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Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Украина может стать «индустриальным хабом Европы», но для этого нужны «другие налоги, нужны суды», а «бюрократии нужно гораздо меньше», заявил Саакашвили
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». Накануне, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

«В Украине должна произойти антибюрократическая, антиэлитная революция. Все те люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой «кормушке», они никуда не ушли, они остались. И они ждут, пока у нас этот пыл пройдет, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали», — заявил Саакашвили (цитата по интернет-изданию «Цензор.нет»).

По его словам, есть «всего несколько месяцев», чтобы этого избежать. «Лучше нас слушать, старых опытных профессионалов», — отметил Саакашвили.

Он также заявил, что «из Китая уходят предприятия» и Украина вновь может стать «индустриальным хабом Европы». Однако для того, чтобы привлечь инвесторов, нужны «совсем другие налоги, нужны суды», а «бюрократии нужно гораздо меньше». В частности, украинский антикоррупционный суд, по мнению Саакашвили, еще «маленький и очень неуклюжий», а Национальное антикоррупционное бюро хоть и «тоже не берет взяток», может работать «намного лучше».

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«Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все попытки реформ никуда не зашли», — отметил Саакашвили. По его словам, в сложившейся ситуации нельзя недооценивать роль Зеленского, который не является представителей старой элиты.

В конце апреля экс-президент Грузии заявил, что ему на Украине предложили стать вице-премьером по реформам. Однако при голосовании в Раде кандидатуру Саакашвили не поддержало необходимое количество депутатов от правящей партии «Слуга народа», фракция которой составляет большинство в парламенте.

28 апреля правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении Саакашвили вице-премьером. После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Зеленский обсудил с Саакашвили другой формат работы, и 7 мая президент Украины назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

После этого Грузия отозвала своего посла из Киева: в стране против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна при этом не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной, однако у Грузии вызывает вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону. 

Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Саакашвили, Украина
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