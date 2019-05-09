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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Порошенко заявил об уходе Украины от «кремлевского победобесия»
В центре Киева состоялась памятная акция, приуроченная к годовщине окончания Второй мировой войны. Петр Порошенко, выступая на этом мероприятии, заявил, что Украина выработала собственный сценарий празднования Дня Победы
Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в памятной акции в центре Киева. Мероприятие было посвящено годовщине окончания Второй мировой войны. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал «112 Украина». В речи Порошенко высказал мнение, что за последние пять лет республика выработала «собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне». Он, указал политик, «приближен к общеевропейской традиции».

Таким образом, полагает Порошенко, украинцы «дистанцировались от кремлевского «победобесия». «Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики», — добавил украинский лидер, подчеркнув, что «преодоление нацизма 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

«Только несколько лет назад» киевские власти, пояснил Порошенко, «обратили внимание на роль украинцев в войсках стран антигитлеровской коалиции, таких как США, Великобритания, Канада и другие». Кроме того, напомнил президент, порядка шести миллионов украинцев сражались в рядах Красной армии. Однако в день окончания Второй мировой войны, по его словам, «отдавать должное» стоит не только этим людям, но и «воинам УПА (Украинской повстанческой армии, в России организация признана экстремистской и запрещена. — РБК), которые теперь приравнены к участникам боевых действий за независимость Украины».

Соответствующий закон вступил в силу в республике в конце марта.

Украинские власти с 2015 года изменили название Дня Победы, убрав из него упоминание о Великой Отечественной войне. С тех пор в республике отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ранее 8 мая с Днем памяти и примирения украинцев поздравил избранный президент республики Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он также опубликовал фотографию вместе с участниками войны, среди которых была Прасковья Зеленчук-Потяк. В 13 лет она стала связной в Украинской повстанческой армии.

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В городах России с 2013 года в День Победы традиционно проходит акция под названием «Бессмертный полк». Ее участники проходят по центральным улицам с фотографиями родственников — участников войны. К акции впоследствии присоединились более 80 государств, в том числе страны ЕС.

На Украине в 2019 году министр иностранных дел страны Павел Климкин предложил устроить «ответную» акцию, и выйти на улицы с портретами «замученных во времена сталинских репрессий» украинцев. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на это заметила, что «куда как правильнее взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, Украина, Вторая мировая война
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