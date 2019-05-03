Климкин предложил украинцам способ «ответить» на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook предложил гражданам страны «адекватный ответ» на акцию «Бессмертный полк».

Его пост — реакция на инициативу телеканала «Интер», который призвал украинцев 9 мая принять участие в организованной российскими властями акции «Бессмертный полк» в Киеве.

После шествия Климкин предложил выйти на улицу с портретами украинцев, которые были «замучены во времена сталинских репрессий». Министр счел это правильным для создания «полноты картины в людском и историческом измерениях».

В середине апреля глава МИД, комментируя результаты опроса «Левады», который показал, что 70% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина, говорил о «глубокой болезни» такого общества.