Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связисткой УПА

Избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Днем памяти и примирения.

«Мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны», — написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский также выложил фотографию вместе с участником войны, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным, потерявшего внука в Донбассе, и Прасковьей Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация).

В конце марта на Украине вступил в силу закон, согласно которому служивших в ОУН-УПА признали участниками боевых действий (ОУН — Организации украинских националистов, также запрещена в России).