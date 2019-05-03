Захарова ответила Климкину на слова о замене «Бессмертного полка»

Захарова ответила Климкину на слова о замене «Бессмертного полка»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который предложил «адекватно ответить» на акцию «Бессмертный полк» и выйти на улицу с портретами «замученных во времена сталинских репрессий» украинцев.

Захарова предложила Климкину позвать на эту акцию экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили.

По мнению представителя МИДа, «куда как правильнее взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами».

Слова Климкина стали реакцией на инициативу телеканала «Интер», который от имени Союза ветеранов призвал украинцев поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в Киеве. По мнению украинского министра, предложенная им акция поспособствовала бы «полноте картины в людском и историческом измерениях».