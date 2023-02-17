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Американцы задолжали банкам почти $1 трлн по кредитным картам

Долги американцев по кредитным картам выросли почти до $1 трлн
Долги американцев по кредиткам достигли рекордных $986 млрд за всю историю наблюдений с 1999 года. Общий долг домохозяйств превысил $16,9 трлн, следует из отчета банка ФРС. Это связано с ростом потребительских цен и базовой ставки
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Долг клиентов американских банков по кредитным картам вырос до $986 млрд — значение стало рекордным за всю историю наблюдений с 1999 года. Об этом говорится в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в Федеральную резервную систему США, которая выполняет функции Центробанка).

Объем долгов резко вырос в четвертом квартале прошлого года, сразу на $61 млрд, сказано в сообщении. Предыдущий рекорд был установлен в четвертом квартале 2019 года: тогда объем долга по кредитным картам достиг $927 млрд.

Сейчас клиенты американских банков задерживают платежи по кредитам чаще, чем до пандемии коронавируса. В начале прошлого года серьезные просрочки наблюдались по 4% займов. Во время пандемии коронавируса (2020–2021 годы) этот показатель не превышал 4%. Серьезной считается просрочка платежа как минимум на 90 дней.

Общий долг домохозяйств по итогам четвертого квартала прошлого года достиг $16,9 трлн, говорится в отчете.

Задолженность выросла под влиянием нескольких факторов. Этому способствовали рост потребительских цен и расходов, отмечает Bloomberg. Кроме того, из-за резкого повышения ФРС базовой ставки процентные ставки по кредитам в США выросли до 20%, отмечает агентство.

В последний раз ФРС повышала базовую процентную ставку в начале февраля. Тогда показатель вырос на 25 б.п., до 4,5–4,75% годовых, и стал максимальным с октября 2007 года. На заседаниях летом и осенью прошлого года регулятор повышал ставку на 75 б.п. четыре раза подряд. В декабре она выросла на 50 б.п.

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В минувшем январе индекс потребительских цен в США вырос на 6,4% год к году, пишет The Financial Times. Этот показатель стал наименьшим с октября 2021-го. Инфляция в США замедляется, по итогам декабря цены выросли на 6,5%. Базовая инфляция, которая не учитывает цен на продукты питания и энергоносители, тогда составила 5,7% в годовом исчислении.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Долги кредитные карты США
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