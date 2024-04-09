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Лавров начал переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

ТАСС: Лавров начал переговоры с Си Цзиньпином в Пекине
Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 8 апреля. Ранее сегодня он встретился со своим китайским коллегой Ван И, с которым договорился начать диалог по евразийской безопасности. О планах встречи Лаврова с Си не сообщалось
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Китайский лидер Си Цзиньпин начал переговоры с находящимся с визитом в Пекине главой российского МИДа Сереем Лавровым, передает корреспондент ТАСС.

Ранее 9 апреля Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. На совместной пресс-конференции он сообщил, что Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской безопасности с привлечением государств-единомышленников и наладить «двойное противодействие» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны Запада. Также министр рассказал, что Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин планируют в 2024 году встретиться как минимум дважды.

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Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 8 апреля. Как отмечали в МИДе, он планировал обсудить с Ван И «горячие темы», среди которых украинский кризис и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мае 2023 года Лавров встречался в Москве со спецпредставителем Китая Ли Хуэем, который в том числе курирует урегулирование конфликта на Украине. Глава российского МИДа тогда выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по конфликту на Украине и высоко оценил желание Пекина играть роль в его урегулировании.

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Китай Сергей Лавров Си Цзиньпин официальный визит
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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