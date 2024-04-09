Лавров начал переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 8 апреля. Ранее сегодня он встретился со своим китайским коллегой Ван И, с которым договорился начать диалог по евразийской безопасности. О планах встречи Лаврова с Си не сообщалось

Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Китайский лидер Си Цзиньпин начал переговоры с находящимся с визитом в Пекине главой российского МИДа Сереем Лавровым, передает корреспондент ТАСС.

Ранее 9 апреля Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. На совместной пресс-конференции он сообщил, что Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской безопасности с привлечением государств-единомышленников и наладить «двойное противодействие» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны Запада. Также министр рассказал, что Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин планируют в 2024 году встретиться как минимум дважды.

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 8 апреля. Как отмечали в МИДе, он планировал обсудить с Ван И «горячие темы», среди которых украинский кризис и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мае 2023 года Лавров встречался в Москве со спецпредставителем Китая Ли Хуэем, который в том числе курирует урегулирование конфликта на Украине. Глава российского МИДа тогда выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по конфликту на Украине и высоко оценил желание Пекина играть роль в его урегулировании.