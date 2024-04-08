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Политика ,  
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Лавров прилетел в Китай

Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

В Китае у Лаврова запланирована встреча с коллегой Ван И. В российском МИДе называли «горячие темы», которые дипломаты будут обсуждать, — в их числе украинский кризис и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также министры России и Китая обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других организациях.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

В мае 2023 года Лавров встречался в Москве со спецпредставителем Китая Ли Хуэем, который в том числе курирует урегулирование конфликта на Украине. Глава российского МИДа тогда выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по конфликту на Украине и высоко оценил желание Пекина играть роль в его урегулировании

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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