Лавров прилетел в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

В Китае у Лаврова запланирована встреча с коллегой Ван И. В российском МИДе называли «горячие темы», которые дипломаты будут обсуждать, — в их числе украинский кризис и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также министры России и Китая обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других организациях.

В мае 2023 года Лавров встречался в Москве со спецпредставителем Китая Ли Хуэем, который в том числе курирует урегулирование конфликта на Украине. Глава российского МИДа тогда выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по конфликту на Украине и высоко оценил желание Пекина играть роль в его урегулировании