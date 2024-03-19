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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Воронежа рассказал о последствиях атаки дрона на город

Мэр Воронежа Кстенин: при атаке дрона повреждены дома, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vadim_kstenin / Telegram
Фото: vadim_kstenin / Telegram

В очередной атаке беспилотника на Воронеж повреждения получили жилые и нежилые здания, а также автомобили, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в телерам-канале.

По его словам, пострадали строения в Левобережном районе города: выбиты стекла в подъездах и квартирах в двух жилых домах, также повреждены два нежилых здания. Кроме того, ущерб получили несколько автомобилей.

Мэр показал фотографии, где видно, что в домах выбиты окна. Кстенин заверил, что власти помогут жителям и устранят последствия атаки.

Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Вечером 18 марта в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Примерно в 1:00 мск глава региона Александр Гусев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили над Воронежем беспилотник самолетного типа. Пострадавших и «существенных последствий», по словам Гусева, не было.

Минобороны позднее подтвердило перехват дрона над Воронежской областью, не уточнив, где именно это произошло.

Воронежская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников с начала военной операции. Накануне над ней также сбили один аппарат. Пострадавших, как сообщил Гусев, не было. Деталей о разрушениях он тогда не уточнил.

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Теги
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