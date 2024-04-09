Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде спустя 10 минут

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя десять минут

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в своем телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Спустя десять минут сигнал был отменен.

В 0:15 Гладков написал, что в Белгороде и Белгородском районе «запущена сирена ракетной опасности», а в 0:26 он объявил отбой тревоги.

Минобороны до этого отчиталось, что около 23:00 была предотвращена попытка атаки на регион c помощью беспилотника. Силы ПВО уничтожили украинский дрон над областью.

В регионе регулярно объявляется ракетная опасность, он также регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.