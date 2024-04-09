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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя десять минут

Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде спустя 10 минут
Сюжет
Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в своем телеграм-канале о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Спустя десять минут сигнал был отменен.

В 0:15 Гладков написал, что в Белгороде и Белгородском районе «запущена сирена ракетной опасности», а в 0:26 он объявил отбой тревоги.

Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов
Политика

Минобороны до этого отчиталось, что около 23:00 была предотвращена попытка атаки на регион c помощью беспилотника. Силы ПВО уничтожили украинский дрон над областью.

В регионе регулярно объявляется ракетная опасность, он также регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя десять минут
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя десять минут

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Теги
Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков
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