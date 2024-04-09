МЧС сообщило об угрозе атаки дронов на Воронежскую область

МЧС предупредило об угрозе атаки беспилотников на Воронежскую область. Об этом ведомство написало в телеграм-канале.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — говорится в сообщении.

Жителей попросили не выходить на улицу и держаться подальше от окон, а тех, кто находится на улице, «зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход» и дождаться отбоя тревоги.

Позднее об опасности атаки дронов сообщил губернатор Александр Гусев. «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он в телеграм-канале. Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства или МЧС.

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