 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МЧС сообщило об угрозе атаки дронов на Воронежскую область

МЧС предупредило об угрозе атаки дронов на Воронежскую область

МЧС предупредило об угрозе атаки беспилотников на Воронежскую область. Об этом ведомство написало в телеграм-канале.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — говорится в сообщении.

Жителей попросили не выходить на улицу и держаться подальше от окон, а тех, кто находится на улице, «зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход» и дождаться отбоя тревоги.

Позднее об опасности атаки дронов сообщил губернатор Александр Гусев. «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», — написал он в телеграм-канале. Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства или МЧС.

Материал дополняется

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Развожаев объяснил «громкие звуки» в Севастополе Политика, 01:49
МЧС сообщило об угрозе атаки дронов на Воронежскую область Политика, 01:39
Мост в Вязьме разберут после обрушения Общество, 01:22
Военную технику Франции отправили в Боснию и Герцеговину через Швейцарию Политика, 01:19
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя десять минут Политика, 01:14
Credit Suisse оспорил компенсацию в $743 млн богатейшему человеку Грузии Бизнес, 00:59
Как выглядело солнечное затмение над Северной Америкой Общество, 00:47 
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Уровень воды в реке Урал за два часа снизился на 9 см Общество, 00:26
Армения отказалась от участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ Политика, 00:18
Глава МИД Армении нашел «теоретический курьез» в позиции ОДКБ Политика, 00:02
Жителей Кургана призвали запастись на месяц водой из-за угрозы паводка Политика, 00:02
Гостиницу «Мир» у Белого дома снесут и предложат застроить офисами Бизнес, 00:01
«Спартак» и Лещук выбили «Динамо» из чемпионской гонки. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:01
Участники военной операции получат приоритет при регистрации на авиарейсы Общество, 00:01