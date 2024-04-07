Al-Arabiya узнала о требовании ХАМАС к Израилю в рамках мирной сделки

ХАМАС потребовал прекратить преследование ее лидеров и не поднимать вопрос об их изгнании из сектора Газа на переговорах, сообщает Al-Arabiya. В Тель-Авиве называли целью операции уничтожение ХАМАС по всему миру, включая лидеров

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское исламистское движение ХАМАС на переговорах в Каире потребовало прекратить преследование лидеров группировки и не поднимать вопрос об их изгнании за пределы сектора Газа в ходе обсуждений, сообщили источники саудовских Al-Arabiya и Al-Hadath.

По их словам, группировка для продолжения переговоров также потребовала ухода Израиля с территории при условии, что жители северной части сектора Газа смогут вернуться в регион без ограничений. ХАМАС предложил заключить долгосрочное перемирие на время переговоров.

ХАМАС направил делегацию в Каир накануне, 6 апреля, по приглашению от Египта. При этом группировка объявила, что не отступится от своих требований: «Это полное прекращение огня, вывод оккупационных сил из Газы, возвращение перемещенных лиц в свои жилые районы, свобода передвижения людей, предоставление им помощи и убежища, а также серьезная сделка по обмену заложниками» (цитата по The Times of Israel).

Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа ведутся через посредников — США, Египет и Катар. Times of Israel со ссылкой на чиновника из израильского правительства 7 апреля сообщила, что представители Тель-Авива примут участие в переговорах по достижению перемирия и освобождению заложников в Каире. Издание назвало это «первым официальным подтверждением» участия Израиля в переговорах.

Полгода назад, 7 октября, боевики ХАМАС напали на южные регионы Израиля, забрав заложников, погибли порядка 1,3 тыс. человек. В ответ Тель-Авив ввел войска в сектор Газа, контролируемый группировкой. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила 19 из 24 батальонов исламистского движения.

Израильская сторона готовится к операции в городе Рафах (находится на юге сектора Газа на границе с Египтом, через КПП «Рафах» проходит гуманитарная помощь и регион покидают беженцы). Тель-Авив объяснял, что начнет операцию после эвакуации мирного населения.

Нетаньяху, выступая в кабмине, заявил, что заключению соглашения о перемирии препятствует ХАМАС, подчеркнув в то же время, что прекращения огня без освобождения израильских заложников не будет. Израильский премьер заявил, что уступка «экстремальным» требованиям ХАМАС позволит группировке в будущем пытаться повторить «преступления 7 октября».

Израильские власти не раз говорили, что уничтожение ХАМАС по всему миру является целью Тель-Авива. Собеседники Financial Times в минувшем декабре говорили, что Израиль планирует многофазную кампанию против группировки, которая продлится не менее года. Цели израильской кампании — убийство трех лидеров движения (Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы) при одновременном обеспечении «решающей» военной победы над 24 батальонами группировки и сетью подземных туннелей и уничтожении ее «потенциала управления в Газе».