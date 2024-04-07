Израиль объявил о выводе 98-й дивизии с юга сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила вывести 98-ю дивизию из города Хан-Юнис на юге сектора Газа после четырех месяцев военной операции в этом районе, передает Ynet.
Согласно заявлению ЦАХАЛ, которое приводит издание, активность военных действий в Хан-Юнисе за последнее время значительно снизилась, поэтому в городе останется только пехотная бригада «Нахаль». Отмечается, что армейские подразделения будут возвращаться в Хан-Юнис «по мере необходимости», а также начинать и продолжать рейды в других районах после получения достаточной разведывательной информации.
По данным радиостанции Kan, решение Тель-Авива может быть связано с усилившимся давлением со стороны президента США Джо Байдена.
ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинского движения ХАМАС на израильские территории полгода назад, 7 октября 2023 года. По данным израильской стороны, за это время погибли 256 солдат ЦАХАЛ, еще свыше 1,5 тыс. военных получили ранения. Подконтрольный ХАМАС минздрав сектора Газы сообщал о 33 тыс. погибших палестинцев.
5 апреля Байден созвонился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и пригрозил лишить Израиль поддержки США из-за ситуации в Газе. Тридцатиминутный разговор двух лидеров состоялся через несколько дней после того, как в результате израильских авиаударов погибли семь работников гуманитарной организации World Central Kitchen.
Белый дом не уточнил, что конкретно может измениться в политике США. Однако, по данным Assosiated Press, это может означать сокращение поставок оружия Израилю или отсутствие дипломатической поддержки на мировой арене.
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