Al Qahera News: на переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа есть прогресс

Египетский телеканал узнал о прогрессе на переговорах по перемирию в Газе

Сектор Газа (Фото: Mahmoud Issa / Reuters)

На переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа достигнут значительный прогресс, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.

В переговорах 7 апреля приняли участие США, Египет, Катар, Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС.

Источник телеканала заявил, что между всеми сторонами достигнут прогресс в достижении согласия по основным направлениям. По его информации, делегации Катара и ХАМАС покинули Каир, они вернутся туда в течение двух дней, чтобы обсудить условия финального соглашения.

Однако представитель ХАМАС заявил, что никакого прогресса достигнуто не было, пишет Reuters. «Прогресса пока нет», — сказал собеседник агентства.

Накануне источники саудовских Al-Arabiya и Al-Hadath сообщили, что ХАМАС на переговорах потребовал прекратить преследование лидеров группировки и не поднимать вопрос об их изгнании за пределы сектора Газа в ходе обсуждений.

По их словам, группировка для продолжения переговоров также потребовала ухода Израиля с территории Газы при условии, что жители северной части сектора смогут вернуться в регион без ограничений. ХАМАС предложил заключить долгосрочное перемирие на время переговоров.