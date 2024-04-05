Азербайджан привлечет российских миротворцев к разминированию Карабаха

Баку привлечет российских миротворцев в Карабахе к разминированию региона. Их присутствие там истекает в 2025 году. После перехода Карабаха под контроль Баку встал вопрос, что миротворцы будут делать там дальше

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Российские миротворцы будут участвовать в разминировании территории в Карабахе. Об этом 4 апреля заявил глава азербайджанского Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, выступая на брифинге по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

«Данный процесс находится на стадии аккредитации. Первоначально миротворцы будут задействованы в работах по разминированию в Ходжалинском районе», — сообщил он (цитата по Trend). По словам Сулейманова, аккредитация касается «технического оборудования, инструментов и собак этих саперов», она завершится 6 апреля.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2022 году назвал республику «одной из самых загрязненных минами стран мира» — по его словам, на разминирование Баку потребуется около 30 лет и $25 млрд. «Сегодня Азербайджан за счет собственных ресурсов параллельно с разминированием проводит широкомасштабные строительные работы на освобожденных от оккупации территориях», — сказал он 13 октября 2022 года на встрече саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (цитата по Азертадж).

По данным азербайджанского Агентства по разминированию, в 2023 году в Карабахе специалисты обнаружили 23 тыс. неразорвавшихся боеприпаса, 3,4 тыс. противопехотные мины и 5 тыс. противотанковых мин; общая территория региона — 440,3 тыс. га, из них очищено 53 тыс. га. С окончания Второй карабахской войны 10 ноября 2020 года, по информации Trend, от мин пострадали 350 человек — 65 погибли, 285 получили ранения.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. Туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок их размещения — пять лет (до 2025 года); он продлится автоматически, если ни одна из сторон не потребует вывода миротворцев из региона. Мандат миротворцев определен не был — его отказывается согласовать Баку.

После операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19 сентября регион покинули более 100 тыс. карабахских армян. Это и заявленная Баку интеграция региона в Азербайджане поставили вопрос о том, что будет дальше с российским миротворческим контингентом.

Замглавы МИД России Михаил Галузин в октябре 2023 года в интервью РБК заявил, что российские миротворцы в Карабахе востребованы и в дальнейшем их присутствие также будет необходимо. По его словам, «вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам». С аналогичным посылом тогда выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

РБК обратился в МИД Азербайджана с вопросами, каким будет дальнейший мандат российских миротворцев и планируют ли Москва и Баку продлить их присутствие за пределы 2025 года.