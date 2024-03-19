В Армении начали демаркацию границы с Азербайджаном
Процесс демаркации и демаркации границы Армении с Азербайджаном переходит в практическую стадию. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян, передает 1Lurer.
"Что означает демаркация и демаркация вообще и конкретно в случае с Республикой Армения? Это значит пойти и найти место, где начинается Республика Армения. Мы все знаем, вы лучше меня знаете, где она начинается и где заканчивается», — сказал Пашинян на встрече с жителями Тавушкой области, граничащей с Азербайджаном.
Премьер объяснил, что в процессе демаркации специальные комиссии должны будут «пойти и решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей». Он подчеркнул, что армянские власти решили начать этот процесс, чтобы «не допустить войны».
Глава администрации Тавушского района Нвер Бегларян предупредил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберян выразили готовность перекрыть дороги и организовать самооборону в случае передачи населенных пунктов региона Азербайджану.
Азербайджан ранее потребовал от Армении освободить восемь «оккупированных» сел в Тавушской области. Баку также отверг заявления о том, что оккупировал 31 село, которые Ереван считает своими.
Ереван и Баку работают над подписанием мирного договора. В феврале Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсуждали в том числе делимитацию границ и договорились продолжить работу над мирным соглашением.
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